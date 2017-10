PC-WELT 11/2017 jetzt am Kiosk: Windows 10 XXL-Hilfe

Mit der neuen PC-WELT 11/2017 bieten wir 3-fache Hilfe bei allen PC-Problemen. Die Rettungs-DVD steht bei Windows-Notfällen zur Seite, ein eigenes Reparatursystem kommt bei Windows-Problemen zum Einsatz und mit dem praktischen Quick-Guide haben Sie alle Infos zur Soforthilfe zur Hand. Außerdem zeigen wir in der neuen Ausgabe, wie Sie sich zuverlässig vor jedem Erpresservirus schützen.

Ein Reparatursystem auf Windows-Basis bietet die gewohnte Arbeitsumgebung und ermöglicht die Nutzung bekannter Tools. Im Ratgeber Windows-PE Reparatursystem zeigen wir Ihnen, wie Sie sich ein umfangreiches Soforthilfesystem zusammenstellen. Das nächste große Update für Windows 10 erscheint im Oktober und heißt passend zu Jahr und Monat Version 1710. Im Beitrag Windows 10 Fall Creators Update haben wir alle Neuerungen der neuesten Windows-Version zusammengefasst. In diesem Jahr haben Erpresser Hundertausende von Rechnern lahmgelegt und wichtige Daten zerstört. Im Artikel Achtung, Erpresserviren! verraten wir Ihnen, wie Sie die richtigen Schutzmaßnahmen ergreifen. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen PC-WELT 11/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 11/2017:

PC-WELT Rettungssystem: Bei Windows-Problemen oder für Wartungsaufgaben können Sie Ihren PC über das Rettungssystem direkt von der Heft-DVD starten

Windows-PE Reparatursystem: Aus kostenlosen Windows-Tools erstellen Sie sich ein umfangreiches Soforthilfe-System

Windows 10.4: Fall Creators Update: Im Oktober erscheint das nächste große Update: Alle Neuerungen im Überblick

Achtung, Erpresserviren! So bekommen Sie Ihre Daten zurück, ohne zu zahlen

Alle Medien überall: So können alle Geräte im Heimnetz auf alle Dateien einfach zugreifen

Wie transparent sind meine Daten?: Wer was über Sie als Internetnutzer und Verbraucher sammelt und wie Sie die Fremdnutzung stoppen

Der bessere PC: Mit unseren Tipps & Tools können Sie Ihren PC genau testen und aus CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte & Co. mehr herausholen

Windows schneller machen: Die Vollversion Winoptimizer hilft, Windows zu entrümpeln und schneller zu machen

Durchblick im Office-Dschungel: Gratis, zum Kauf oder als Abo? Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten

Insider-Tricks für Bios & Uefi: Mit diesen Einstellungen arbeitet Ihr PC schnell und stabil

Familienkonten sparen viel Geld: Die familienübergreifende Nutzung digitaler Inhalte

Social Bots als Meinungsmacher: Bot oder echter Nutzer? Wie stark werden wir in den sozialen Medien bereits manipuliert?

Alles zur Smartphone-Reparatur: Die verschiedenen Lösungen

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Ashampoo Winoptimizer 14 - Windows schneller und stabiler machen

SoftOrbits Photo Retoucher 4.0 - Bilder optimieren und alte Fotos restaurieren

Youtube Song Downloader 2017 - Videos und Musik von Youtube herunterladen

AVG PC Tune Up - Windows-Rechner optimal einstellen

AVG Internet Security - Rechner vor aktuellen Bedrohungen schützen

und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 11/2017 - Windows plus Linux

Linux gefahrlos ausprobieren: Erfahren Sie, wo Sie Linux im Internet herunterladen und auch ohne Installation sicher Testen können

Das beste Linux für Umsteiger: Ein Linux für Umsteiger sollte unkompliziert sein, attraktiv aussehen und möglichst lange ohne Neuinstallation auskommen

Der passende Desktop: Wer zu Linux wechselt, kann zwischen verschiedenen grafischen Benutzeroberflächen wählen

Linux und Windows: Lesen Sie, worauf Sie bei der Installation von Linux neben Windows achten müssen

Linux anpassen: Die wichtigsten Einrichtungspflichten nach der Installation

Mobiles Zweitsystem: Die vielseitigen Möglichkeiten für Linux auf einem USB-Stick

Das sichere Surfsystem: Mit Live-Systemen ins Web: So erhöhen Sie den System- und Datenschutz

Linux für ältere Hardware: Bestimmte Linux-Distributionen haben sich auf das Recycling älterer Hardware spezialisiert

Die beste Konfiguration: Je nach Distribution zeigt Linux einen anderen Desktop und bietet andere Einstellungen

Tipps zum Dateisystem: Dateioperationen gehören zu den Alltagsaufgaben. Dabei sind Windows-Umsteiger jedoch mit einer anderen Dateisystemstruktur konfrontiert

