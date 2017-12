In der neuen PC-WELT stellen wir Ihnen die 30 besten Vollversionen für das Jahr 2018 aus den Bereichen System, Sicherheit, Internet und Multimedia vor. Mit dieser Top-Software lassen sich die wichtigsten PC-Aufgaben erledigen. Das Beste: Alle Programme finden Sie auf der Plus-DVD. Außerdem präsentieren wir Ihnen in der neuen PC-WELT 1/2018 50 ganz bequeme 1-Klick-Tools, mit denen Sie Aufgaben mit nur einem Mauklick erledigen.

Vergrößern PC-WELT 1/2018 jetzt am Kiosk: Die beste Software 2018!

Ein neu installiertes Windows startet schnell und läuft flüssig, doch viele scheuen den Aufwand. Im Ratgeber Windows frisch installieren zeigen wir Ihnen, wie das mit einem vorab erstellten aktualisierten und individuellen Setup-Medium deutlich schneller klappt. Die benötigten Tools finden Sie auf der Heft-DVD. Ist Chrome weiterhin der beste Browser – oder schließt der neue Firefox Quantum wieder auf? Im Artikel Großer Vergleichstest: Der beste Browser erfahren Sie mehr zum Thema. Gefälschte Virenwarnungen, merkwürdige Suchergebnisse und lahme Browser: An diesen und anderen Ereignissen erkennen Sie, dass Ihr PC gehackt wurde. Was genau passiert ist, wie Sie richtig reagieren und welche Tools helfen, erfahren Sie im Beitrag Daran erkennen Sie einen gehackten PC . Das und vieles mehr finden Sie in der neuen PC-WELT 1/2018. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 1/2018:

Die 30 besten Vollversionen für 2018: Wir stellen die besten Gratis-Programme für die wichtigsten Einsatzbereiche vor und geben hilfreiche Hinweise. Plus: Alle Programme finden.

Ganz bequeme 1-Klick-Tools: Unsere ausgewählten 50 Mini-Tools sind Spezialisten für ganz bestimmte Aufgaben, die Sie so gezielt mit einem Klick erledigen können.

Windows 10.4 Setup-Stick: Die aktuelle Windows-Version schnell und einfach installieren.

Großer Vergleichstest: Der beste Browser: Firefox Quantum und die Newcomer Cliqz und Vivaldi im Vergleich mit Chrome, Opera & Edge.

Nie mehr Router-Probleme: Fritzbox & Co.: Mit diesen Tipps beheben Sie jeden Fehler bei WLAN, DSL und Telefon.

Daran erkennen Sie einen gehackten PC: Die Alarmsignale – und wie Sie richtig reagieren.

Notebook-Tricks & -Tools: Akkulaufzeit und WLAN-Verbindung Ihres Notebooks lassen sich spürbar verbessern.

Kaufberatung Hauptplatinen: Die Wahl der Hauptplatine entscheidet, wie zukunftssicher Ihr PC ist. So finden Sie unter den aktuellen Modellen das für Sie beste.

Smart Home in der Praxis: Ein Praxistest mit smarten Lampen sowie programmierbaren Steckdosen.

E-Books & Co.: Der Markt für elektronische Zeitungen und Bücher ist komplex. Wir helfen beim Überblick.

Digitale Assistenten: Die Lautsprecher Amazon Echo und Google Home im Vergleich.

10 Antworten zu Akkus: Beim richtigen Umgang bleibt Ihr Akku länger fit.

Die besten Spar-Apps: Diese Apps helfen beim günstigen Einkauf.

Neue Hardware: Smartphone HMD Global Nokia 8, E-Book-Reader Tolino Epos, Saugroboter Vorwerk Kobold VR 200 – und mehr.

PC-WELT-Bestenlisten: Die aktuellen Top-Produkte im Überblick.

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Steganos Safe 18 - Daten sicher verschlüsselt abspeichern

Driver Max 9 Pro - Veraltete Treiber aufspüren und aktualisieren

Ashampoo Photo Optimizer 5 - Bilder schnell und einfach bearbeiten

Secuperts Anti-Spy - Spionagefunktionen von Windows 10 abschalten

Weihnachtsdruckerei - Persönliche Weihnachtsgrußkarten anfertigen

Perfektes Familienfoto - Aus Einzelfotos ein schönes Gruppenfoto erstellen



und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 1/2018 - Kaufratgeber 2018

Notebooks: Aktuelle CPU-Technik, hochauflösende Displays oder 2in1-Geräte gibt es derzeit so günstig wie nie.

Netzwerkspeicher – NAS: NAS-Systeme sind ideale Datenlager für die private Cloud, die sich von überall her erreichen lassen.

WLAN-Router: Aktuelle Router nutzen neue Techniken für mehr Tempo.

Tintenstrahl-Kombidrucker: Multifunktionsdrucker mit Tintenstrahltechnik sind oft die erste Wahl, wenn es ums Drucken, Scannen und Kopieren geht. Doch welcher ist für Sie geeignet?

Farblaserdrucker und -Kombigeräte: Farblaserdrucker eignen sich für den Büroalltag. Daher sind nicht nur Druckerkosten, sondern auch die Seitenpreise wichtig.

USB-Festplatten: Externe Festplatten leisten gute Dienste als Backup-Medium und für den Transport von Daten.

Solid State Drive – SSDs: Schnelle PC-Starts und flotten Datentransfer garantiert die SSD.

Smartphones: Die Preisunterschiede bei aktuellen Handys sind immens. Wie viel lohnt es sich auszugeben?

Tablets: Tablets lassen sich für Unterhaltung und Arbeit nutzen. Ein teures Gerät ersetzt leicht ein Notebook, ein preisgünstiges eignet sich für Fotos besser als ein Smartphone.

PC-Monitore & Fernseher: Planen Sie, einen neuen Monitor oder Fernseher zu kaufen, kommen Sie um UHD-Auflösung nicht herum.

