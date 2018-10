PC-Spiele: Halloween-Sale bei Gog.com

Auf Gog.com werden zahlreiche Klassiker aus unterschiedlichen Zeitepochen zu Halloween deutlich günstiger angeboten.

Der Spieleanbieter Gog.com veranstaltet derzeit einen Halloween-Sale mit zahlreichen Schnäppchen für den PC. Die Liste umfasst Spiele aller Genres, also nicht nur Gruselspiele wie bei den Halloween-Angeboten anderer Anbieter. Für das Action-Abenteuer Alan Wake werden beispielsweise nur noch 2,49 Euro fällig, die Erweiterung gibt es für 1,49 Euro. Das eher gemächliche, aber dennoch sehenswerte Ego-Adventure Firewatch wird 60 Prozent günstiger für knapp 8 Euro angeboten. Gruslig wird es hingegen in Little Nightmares für 6 statt 20 Euro.

Einen Abstecher in die Vergangenheit können Spieler mit den ersten drei Teilen von Alone in the Dark unternehmen. Das Vorbild für spätere Resident-Evil-Teile kostet nur 1,29 Euro. Auch das Sci-Fi-Horrorspiel Dead Space für 5 statt 20 Euro dürfte noch den ein oder anderen Schauer über den Rücken jagen. Der Klassiker Titus The Fox für 3 Euro aus dem Jahr 1992 erlaubt hingegen einen nostalgischen Ausflug in die Vergangenheit. Jump&Run-Fans sollten unbedingt 1,79 Euro für das abgedrehte Tales From Space: Mutant Blobs Attack ausgeben, in dem der Spieler in die glibbrige Hülle eines außerirdischen Schleimklumpens schlüpft. Einen Spieleabend mit bis zu sechs Spielern erlaubt hingegen das Rollenspiel Titan Quest Anniversary Edition für 4 statt 20 Euro.

