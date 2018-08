PC-Spiel Insurgency für kurze Zeit gratis auf Steam

Auf Steam ist aktuell und für kurze Zeit der Shooter Insurgency für Windows, Linux und MacOS gratis erhältlich.

Vergrößern Szene aus Insurgency © Steam / New World Interactive

Der Taktik-Shooter Insurgency ist derzeit auf Steam hier vollkommen gratis erhältlich. Das Spiel von New World Interactive erschien im Januar 2014 und basiert auf der Source-Engine. Es ist für Windows, Linux und MacOS verfügbar. Das Angebot gilt allerdings nur für 48 Stunden und damit nur noch bis zum 15. August, 19 Uhr (deutscher Zeit). Die Entwickler wollen mit der Aktion die Werbetrommel für den Nachfolger Insurgency Sandstorm rühren, der am 18. September erscheinen wird. Wer den Vorgänger besitzt - egal ob gekauft oder geschenkt - erhält auch 10 Prozent Rabatt beim Kauf von Insurgency Sandstorm.

Wer Insurgency in der 48-Stunden-Aktion gratis abgreift, kann es auch dauerhaft behalten und spielen. In dem Online-Spiel stehen sieben unterschiedliche Multiplayer-Modi zur Auswahl, in denen bis zu 32 Spieler miteinander bzw. gegeneinander antreten können. Hinzu kommen fünf kooperative Spiel-Modi, in denen man gemeinsam mit Freunden Missionen abschließen kann und vorgegebenen Ziele erfüllt. Hinzu kommt ein Offline-Trainings-Modus.

Die Bewertungen für Insurgency fallen überwiegend wohlwollend für das Spiel aus, so dass es sich lohnt, mal einen Blick auf den Titel zu werfen.



Zum Gratis-Spiel: Insurgency