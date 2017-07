Patente: Nokia kooperiert mit Xiaomi

Xiaomi und Nokia wollen in Zukunft bei der Nutzung von Patentrechten zusammenarbeiten.

Vergrößern Xiaomi und Nokia arbeiten künftig zusammen. © Xiaomi

Wie Nokia heute per Pressemitteilung bekannt gibt, hat der finnische Konzern ein Geschäftsabkommen mit den chinesischen Handy-Hersteller Xiaomi getroffen. Die beiden Unternehmen wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten und räumen sich dabei die gegenseitige Nutzung von Patenten ein. Gegenstand des Abkommens ist außerdem der Austausch von Technologien.

Nokia stellt Xiaomi unter anderem Netzwerkinfrastruktur zur Verfügung. Xiaomi will mit den Finnen außerdem gemeinsam an optischen Übertragungslösungen für IP-Routing und Datencenter arbeiten. Eine Forschungskooperation soll es in den Bereichen Augmented Reality, Virtual Reality und Internet der Dinge geben. Nach dem Verkauf seiner Mobilsparte konnte sich Nokia auch weiterhin als weltgrößter Ausstatter für Netzwerkinfrastruktur etablieren. Das Unternehmen investiert aktuell verstärkt in die Digitalisierung des Gesundheitswesens.