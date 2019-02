Panne: Samsung enthüllt verfrüht Galaxy S10

Panagiotis Kolokythas

Samsung wirbt in einem TV-Spot bereits für das neue Galaxy S10. Dabei wird es offiziell erst Mittwochabend um 20 Uhr vorgestellt.

Vergrößern Samsung Galaxy S10 und Galaxy S10+ im TV-Werbespot

Samsung hat es schon wieder geschafft: All die vielen Leaks der vergangenen Monate, Wochen und Tage rund um die neue Galaxy-S10-Familie haben das Fass in Südkorea wohl zum Überlaufen gebracht. Jetzt leakt Samsung einfach mit.

Im norwegischen Fernsehen wurde bereits ein TV-Werbespot von Samsung zu den neuen Geräten gezeigt. Ein Youtube-Nutzer bemerkte den Fehler, zückte schnell sein Smartphone und filmte die Werbung von seinem Fernseher ab und veröffentlichte das Video dann auf Youtube. Das Ergebnis:



Erneut ist es dem Unternehmen gelungen, vorab Infos über sein eigenes Produkt zu leaken, ehe es offiziell vorgestellt wird. Das Galaxy S10 und Galaxy S10+ werden neben dem Galaxy S10e am Mittwochabend ab 20 Uhr deutscher Zeit offiziell enthüllt. Der Fairness halber muss man aber auch sagen, dass es kaum noch neue Dinge zu verkünden gibt: In letzter Zeit sind bereits nahezu alle Details an die Öffentlichkeit gelangt. Es will Samsung einfach nicht gelingen, ein Galaxy-Geheimnis für sich zu behalten...

In dem 30 Sekunden langen Werbespot sind die beiden Galaxy-S10-Modelle Galaxy S10 und Galaxy S10+ und die Galaxy Buds (Ohrhörer) zu sehen. Einer kleinen Anmerkung am unteren Bildschirmrand ist außerdem zu entnehmen, dass die Galaxy-S10-Smartphones vom 20. Februar bis 7. März 2019 vorbestellbar sein werden. Dies legt den Schluss nahe, dass die neuen Samsung-Smartphones dann ab dem 8. März 2019 offiziell im Handel erhältlich sein werden.

Alle bereits bekannten Infos rund um das Galaxy S10, Galaxy S10+ und Galaxy S10e stellen wir Ihnen in diesem Beitrag ausführlich vor. Dort finden Sie auch die technischen Details und die vermutlichen Preise. Das Top-Modell soll übrigens knapp 1.600 Euro kosten: das Galaxy S10+ mit 6,3-Zoll-Amoled-Display, 12 Gigabyte RAM und 1 Terabyte Speicher. Es wäre das erste Smartphone mit 1 TB internem Speicher und satten 12 GB Arbeitsspeicher...

Live-Stream vom Samsung Unpacked Event 2019

Samsung wird die neue Generation der Galaxy-Smartphones am 20. Februar 2019 bei einem Event in San Francisco vorstellen. Los geht´s um 20 Uhr deutscher Zeit. Den Live-Stream zum Event finden Sie dann auf Samsung.com.