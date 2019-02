Palmer Luckey verschenkt Audio-Reparatur-Kit für Oculus Rift

Denise Bergert

Oculus-Mitbegründer Palmer Luckey verschenkt Audio-Repair-Kits an Besitzer der VR-Brille Oculus Rift.

Vergrößern Die erste Ausführung der VR-Brille Oculus Rift hat mit Audio-Problemen zu kämpfen. © Oculus

Bereits seit einigen Monaten klagen Besitzer der Oculus Rift CV1 über Audio-Probleme beim Virtual-Reality-Headset. Häufige Benutzung kann dazu führen, dass zeitweise der rechte oder sogar beide Kopfhörer mit Audio-Abbrüchen oder Ausfällen zu kämpfen haben.

Oculus-Mitbegründer Palmer Luckey hat sich das Problem angeschaut und eine Lösung entwickelt . In weniger als drei Stunden hat er eigenen Aussagen zufolge ein Audio-Reparatur-Kit gebastelt. Nach einer umfangreichen Testphase ist das so genannte Rift Repair One laut Luckey nun fertiggestellt. Das Kit behebt beide Audio-Probleme – sowohl Audio-Ausfälle mit dem rechten als auch mit beiden Kopfhörern – und kann auch von technisch weniger versierten PC-Gamern installiert werden. Oculus-Rift-Käufer, deren Garantie bereits abgelaufen ist, können Palmer Luckey per E-Mail unter RiftRepairOne@gmail.com kontaktieren und erhalten kostenlos ein Audio-Reparatur-Kit.

Der Oculus-Mitbegründer Palmer Luckey hatte den Oculus-Mutterkonzern Facebook 2017 verlassen, weil er im Jahr zuvor eine Pro-Trump-Kampagne während des US-Präsidentschaftswahlkampfs finanziert hatte. Nach seinem Weggang gründete er das Sicherheitsunternehmen Anduril Industries, das unter anderem für das US-Verteidigungsministerium arbeitet.

Die besten VR-Brillen