Overwatch: Gratiswochenende für PC-Spieler

Blizzards Helden-Shooter Overwatch kann ab dem 26. Juli im Gratiswochenende ausgiebig getestet werden.

Overwatch vereint gekonnt mehrere Genres in einem Spiel. Der perfekte Mix aus MOBA, MMO-Elementen und teambasierten Shooter wie Team Fortress 2. Im Hauptmodus spielen 12 Spieler in zwei 6er-Teams gegeneinander, wobei die Teams aus aus Damage-Dealern, Heilern und Tanks gebildet werden. In den Arcade-Modi gibt es jedoch auch alternative Spielmodi und Karten, die für 1v1, 3v3, 6v6 und Jeder-gegen-jeden entwickelt wurden. Zudem sorgt Blizzard mit wechselnden, aber wiederkehrenden jährlichen Events, die verschiedene spaßige Spielmodi mit sich bringen, für Abwechslung.



Vom 26. bis 30. Juli können PC-Spieler den Helden-Shooter Overwatch erneut gratis testen. Hierbei stehen Ihnen die gesamte Riege aller 28 Helden - inklusive dem nagelneuen Helden "Wrecking Ball" - zur Verfügung. Auch sämtliche Spielmodi können ausprobiert werden, nur an Ranked-Matches können Sie nicht teilnehmen. Lootboxen können ebenfalls erspielt und geöffnet werden.

Der im Free-Weekend erspielte Fortschritt wird gespeichert. Sollten Sie sich also nach dem Gratiswochenende für den Kauf des Spiels entscheiden, behalten Sie jeglichen erspielten Loot sowie Level. Sie müssen nur den selben Blizzard-Account beim Kauf verwenden.

Der Gratiszeitraum beginnt am 26. Juli um 20:00 Uhr und endet am 31. Juli um 08:59 Uhr.

Overwatch-Installation

Um gleich zum Start des Gratiswochenendes einsatzbereit zu sein, liefert Blizzard auf der offiziellen Website einen Installations-Guide (Auszug aus dem Original):

FÜR WINDOWS-PC (26. Juni):

Schritt 1 : Ladet die Blizzard Battle.net Desktop App herunter, wenn ihr das noch nicht getan habt, und startet sie.

Schritt 2: Erstellt einen KOSTENLOSEN Blizzard-Account oder meldet euch mit eurem bestehenden Account an.

Schritt 3: Klickt auf das Overwatch-Symbol auf der linken Seite der Blizzard Battle.net Desktop App.

Schritt 4: Wählt eure Region aus dem Menü und klickt auf „Installieren“, um mit dem Installationsvorgang zu beginnen.

Schritt 5: Sobald das Spiel installiert ist, könnt ihr auf „Spielen“ klicken und loslegen!