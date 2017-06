Outland: Cooles Spiel aktuell gratis auf Steam

Auf Steam ist das Jump & Run Outland aktuell und nur für kurze Zeit gratis erhältlich. Schnell zugreifen, es lohnt sich.

Vergrößern Aktuell gratis auf Steam: Outland © Housemarrque

Das rasante Jump & Run Outland ist ab sofort und noch bis Donnerstagabend 19 Uhr gratis hier auf Steam erhältlich . In Outland muss der Spieler mit seiner Figur die Macht von Licht und Dunkelheit nutzen, um in den immer schwieriger werdenden Leveln zu überleben. Dazu schaltet man je nach Farbe des bevorstehenden Hindernisses die Spielfigur in den entsprechenden Farbmodus, um sie unbeschadet überstehen zu lassen - der Arcade-Klassiker Ikaruga lässt grüßen.

Outland wurde vom finnischen Entwicklerstudio Housemarque entwickelt und vom Publisher Ubisoft zunächst für Xbox 360 und Playstation 3 im Jahre 2011 veröffentlicht. Drei Jahre später erschien das Spiel dann auch für Windows und später schließlich auch nur für Mac und Linux.

Housemarque lieferte zuletzt für die Playstation 4 die Spiele Resogun, Dead Nation, Aliennation und Super Stardust VR aus. Mit dem Shoot´em up Nex Machina erscheint am 20. Juni 2017 mal wieder ein neues Housemarque-Spiel nicht nur für die Playstation 4, sondern auch für Windows. "Von Robotron und Smash TV inspiriert, konzentriert sich Nex Machina auf geballte Action, Wettstreit und Voxel-Zerstörung in einer entfernten Zukunft im Cablepunk-Look", versprechen die Entwickler. Der bevorstehende Start von Nex Machina ist auch der Grund, warum Outland für kurze Zeit kostenlos erhältlich ist.

Nex Machina ist ab sofort auf Steam vorbestellbar, und die Entwickler wollen dies mit dem Spiel-Geschenk feiern.



