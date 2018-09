Otto verkauft DJI Phantom 3 SE unschlagbar günstig

Otto verkauft die Drohne DJI Phantom 3 SE derzeit unschlagbar günstig. Sie sparen rund zehn Prozent gegenüber dem nächstgünstigen Anbieter.

Vergrößern DJI Phantom 3 SE weiß © Otto

Otto verkauft die Flugdrohne DJI Phantom 3 SE derzeit unschlagbar günstig für 499 Euro. Das sind rund 50 Euro weniger als der nächstgünstigste Anbieter verlangt, wie unser Preisvergleich beweist. Wer sich also diese bewährte Flugdrohne des bekannten Herstellers DJI zulegen will, hat jetzt die preiswerte Gelegenheit dazu. Das Angebot gilt nur in diesem Monat.



Die weiße DJI Phantom 3 SE nimmt während des Fluges Videos in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde auf. Fotos knipst die Drohne mit 12 Megapixel. Ein optisches Sichtpositionierungssystem soll präzises Schweben selbst ohne GPS-Signal ermöglichen. Die Akkus sollen laut Hersteller bis zu 25 Minuten Flugzeit ermöglichen.



Die DJI Phantom 3 SE fliegt bis zu 57 km/h und kann auch starkem Wind trotzen. Falls die Verbindung zur Fernbedienung abbricht, kann sie sich an ihren Startpunkt erinnern. Die maximale Reichweite beträgt vier Kilometer. In der Drohne sind außerdem ein Card-Reader und ein Micro-USB-Anschluss verbaut. Sie verfügt über einen GPS- und einen Glonass-Chip und unterstützt WLAN.



Sie können die DJI Phantom 3 SE mit der Fernbedienung, aber auch per iOS- oder Android-App für Smartphone und Tablet bedienen.



Drohne DJI Phantom 3 SE für 499 Euro kaufen (nur im September 2018)

Drohnen: 50 Tipps für einen guten Flug

Die besten Drohnen - Marktübersicht

Luftraum G - wie Sie künftig fliegen dürfen