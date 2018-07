Origin Access Premier: Diese PC-Spiele gibt's für 100 Euro/Jahr

Die Spieleflat Origin Access Premier ist offiziell in Deutschland gestartet. Diese PC-Spiele erhalten Sie für 100 Euro pro Jahr.

Wenige Stunden nach unserer Ankündigung ist am Montagabend offiziell die PC-Spiele-Flatrate Origin Access Premier in Deutschland gestartet. Und zum ersten Mal können wir nun also auch einen Blick auf das tatsächliche Angebot des neuen Dienstes werfen.

Das Wichtigste gleich vorweg: Origin Access Premier kostet 14,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr. Die Abonnenten erhalten alle kommenden EA-Toptitel einige Tage vor offizieller Veröffentlichung automatisch ohne Zusatzkosten in ihre Origin-Bibliothek und können diese Spiele ohne jegliche Einschränkung spielen. Jedenfalls solange das Origin-Access-Premier-Abo besteht.



Das ist der Hauptunterschied zum weiterhin existierenden Abo Origin Access Basic, welches 3,99 Euro pro Monat bzw. 24,99 Euro pro Jahr kostet und bei dem neue EA-Spiele nur 10 Stunden lang kostenlos gespielt und dann gekauft werden müssen - mit einem Rabatt von 10 Prozent.

Hinzu kommt eine Spielesammlung , die im Falle von Premier insgesamt 128 Titel enthält und bei Basic 122 Spiele. Diese Spielesammlung wächst stetig und enthält nicht nur Spiele des Publishers Electronic Arts, sondern auch von anderen Publishern.



Unterm Strich können bereits bei Abschluss des "Origin Access Premier"-Abos viele hundert Euro gespart werden, denn man erhält eine Spielesammlung, die mit vielen Spieleperlen gefüllt ist und in der in naher Zukunft noch einige Top-Titel hinzugefügt werden.

Hier ein paar Beispiele für Top-Spiele, die Sie mit dem Start von Origin Access Premier erhalten:

A Way Out (Koop-Abenteuerspiel)

Fe

Unravel Two

The Surge



Star Wars Battlefront II Standard Edition

Titanfall 2

Battlefield 4 Premium Edition

Mass Effect Andromeda

Mad Max

The Witness

Rime

Kingdom New Lands

Abzu

Lego Batman 3

Torchlight II

Batman Arkham Origins

Dead Space 3

uvm....

Viel interessanter sind natürlich noch die neuen Titel, die die Abonnenten von Origin Access Premier als Erste zum Spielen erhalten. Konkret: Fifa 19 am 20. September und damit 8 Tage vor dem offiziellen Launch. Das Angebot gilt auch unter anderem für Madden NFL 19 (ab 2. August für Abonnenten, ab 10. August für den Rest), Battlefield 5 (ab 11. Oktober für Abonnenten, ab 19. Oktober für den Rest) und das neue Bioware-Spiel Anthem (ab 15. Februar 2019 für Abonnenten, ab 22. Februar für den Rest).

Lohnt sich Origin Access Premier: Ein klares "Ja!" für alle, die ohnehin den Kauf von Fifa 19 und/oder Battlefield 5 geplant haben. Für 100 Euro/Jahr gibt es nicht nur die neuen Spiele, sondern auch eine durchaus attraktive Spielesammlung, die eben nicht nur Spiele von Electronic Arts enthält.