Opera 55: Großes Update für Browser verfügbar

Die aktuelle Version von Opera soll mehr Kontrolle über Webseiten bieten und Bookmarks leichter zugänglich machen.

Vergrößern Opera 55 steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. © opera.com

Die Macher des Browsers Opera haben heute mit Version 55 das aktuelle Update vorgestellt. Neu gestaltet wurden darin beispielsweise die Einstellungen für den Browser. Dort können in vier Bereichen Änderungen in den Sektionen Erweitert, Datenschutz, Funktionen und Browser vorgenommen werden. Mit einem Klick auf das neben der URL eingeblendete Sicherheits-Badge lassen sich für jede Webseite schnell Zugriffe auf Kamera oder Mikrofon unterbinden. Die darunter gelisteten Website-Einstellungen erlauben zudem Änderungen rund um Pop-ups, Standort und Werbung.

Erweiterungen aus dem Chrome Web Store sollen sich in Version 55 deutlich einfacher installieren lassen. Direkt im Store findet sich ein Button, mit dem die gewünschte Erweiterung zu Opera hinzugefügt werden kann. Darüber hinaus will Opera 55 den Umgang mit Bookmarks vereinfachen: Mit einem Klick auf das Herzsymbol rechts neben der URL wandert die Seite in die eigenen Lesezeichen. An dieser Stelle lässt sich auch der gewünschte Ordner ändern. Außerdem stellt der neue Opera ein dunkles Design in den Einstellungen zur Verfügung. Dieses eignet sich aufgrund des dunklen Hintergrunds und der hellen Schriften speziell für die Nutzung des Browsers in den Abendstunden. Opera 55 steht ab sofort als Download oder Update zur Verfügung.