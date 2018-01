Wer ein Oneplus-Smartphone gekauft hat, der sollte zur Sicherheit seine Kreditkarten-Abrechnung überwachen. Der Grund...

Vergrößern OnePlus gekauft? Checken Sie Ihre Kreditkarten-Abrechnung © iStockphoto.com/oztasbc

Käufer eines Oneplus-Smartphones berichten seit einigen Tagen im offiziellen Oneplus-Forum von offenbar betrügerischen Kreditkarten-Belastungen. Alle diese Nutzer hatten zum Kauf eines Smartphones eine Kreditkarte verwendet. Sie seien von ihrer Bank auf die verdächtigen Belastungen hingewiesen worden. Unklar ist derzeit, ob es Einzelfälle sind oder der von OnePlus verwendete Dienstleister für Kreditkartenzahlungen ein Problem hat. Auslöser war der Bericht eines Nutzers, der zwei Oneplus-Smartphones mit unterschiedlichen, kaum von ihm verwendeten Kreditkarten erworben hatte. In der vergangenen Woche wurde er dann von seiner Bank auf auffällige Kreditkarten-Buchungen aufmerksam gemacht.



Am Montagvormittag hat Oneplus mit einer FAQ auf die Forumsbeiträge reagiert. Man habe die Berichte über das Wochenende hinweg gelesen und nehme sie sehr ernst. Entsprechend sei auch sofort eine Untersuchung eingeleitet worden. In der FAQ betont Oneplus, dass man keinerlei Kreditkartendaten selbst speichere, sondern diese über eine verschlüsselte Leitung und sichere Server an den Dienstleister weiterleite, der den Bezahlvorgang durchführe.

Das sind die besten Android-Smartphones



Allen Kunden, die ein Oneplus-Smartphone per Kreditkarte gekauft haben, wird empfohlen, ihre Kreditkartenabrechnungen genau zu verfolgen und sich bei Auffälligkeiten sofort mit ihrer Bank in Verbindung zu setzen. Oneplus untersuche derweil die Berichte weiter und will sich in naher Zukunft nochmal äußern. Wer Hinweise hat, die bei den Ermittlungen helfen könnten, oder selbst betroffen ist, kann sich über security@oneplus.net mit Oneplus in Verbindung setzen.