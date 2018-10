OnePlus 6T: Launch-Termin steht fest

Das neue OnePlus 6T wird am 30. Oktober im Rahmen eines Launch Events in New York erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vergrößern Das OnePlus 6T wird am 30. Oktober in New York enthüllt. © OnePlus

Der chinesische Elektronik-Hersteller OnePlus hat heute den offiziellen Launch-Termin des OnePlus 6T bekannt gegeben. Das neue Smartphone wird demnach am 30. Oktober im Rahmen eines Launch-Events in New York enthüllt. OnePlus bezeichnet das Event als größtes Fan-Treffen, das es bislang gegeben hat. Es werden etwa 1.300 Zuschauer erwartet. Wer selbst live dabei sein will, kann ab sofort Launch-Event-Tickets auf der offiziellen OnePlus-Website bestellen . Die Karten sind aktuell zum vergünstigten Preis in Höhe von 17 Euro pro Stück anstelle von 26 Euro erhältlich. Auf alle Teilnehmer wartet eine exklusive Goody-Bag sowie kostenlose In-Ear-Kopfhörer in Form der Bullets Wireless. Wer nicht selbst vor Ort sein kann und das Event trotzdem mitverfolgen will, kann sich die Live-Übertragung am 30. Oktober ab 17 Uhr über die offizielle OnePlus-Website sowie über den OnePlus-YouTube-Kanal anschauen.

Aktuellen Gerüchten zufolge wird das OnePlus 6T über einen OLED-Bildschirm im 6,41-Zoll-Format und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln verfügen. Im Gehäuse mit Mini-Notch sollen ein Snapdragon 845 und mindestens 6 Gigabyte RAM werkeln. An der Rückseite verbaut OnePlus angeblich eine Dual-Kamera mit 16 und 20 Megapixeln, während an der Front eine 16-Megapixel-Linse zum Einsatz kommen soll. Ebenfalls an Bord sind laut den Mutmaßungen ein Akku mit 3.700 mAh, Android 9 Pie und mindestens 128 Gigabyte Speicher. Verzichten müssen Käufer hingegen voraussichtlich auf einen Klinkenanschluss für Kopfhörer. Dieser wird per Adapter über USB-C realisiert. Das OnePlus 6T ist außerdem nicht IP-zertifiziert und soll kein kabelloses Aufladen bieten.

