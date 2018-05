OnePlus 6: Umtauschaktion alt gegen neu - lohnt sich das?

One Plus zahlt Ihnen Geld für Ihr altes Handy, wenn Sie es gegen das neue One Plus 6 tauschen. Doch lohnt sich die Umtauschaktion "Alt gegen neu" oder zahlen andere Ankauf-Dienste mehr Geld? Die Antwort ist überraschend eindeutig!

One Plus bietet eine Umtauschaktion "Alt gegen neu" an, bei der Sie für Ihr altes Handy einen laut One Plus über den Marktwert liegenden Preis im Austausch gegen das neue One Plus 6 erhalten. Wir haben uns das Trade-In-Programm genauer angesehen und die Preise, die One Plus zahlt, mit den Preisen verglichen, die Sie bei etablierten Ankauf-Diensten wie Zoxs oder Rebuy auf Ihr Konto bekommen - und das Ergebnis ist sehr interessant!

"Verkaufen" können Sie viele Smartphones bekannter Marken wie One Plus, Apple, Samsung, Sony und Huawei. Tauschen Sie Ihr aktuelles One Plus-Handy noch vor Ende Mai ein, dann erhalten Sie sogar einen Bonus in Höhe von 15 Euro.

Lohnt sich das Trade-In-Programm von One Plus?

Bevor Sie Ihr aktuelles Smartphone bei One Plus gegen ein One Plus 6 eintauschen, empfehlen wir Ihnen, den Ankaufspreis mit dem anderer Anbieter zu vergleichen. Eine gute und schnelle Übersicht bietet hier handyverkauf.net . Wir haben für Sie einige bekannte Smartphones verglichen, die Sie unten in der Tabelle finden. Der Wert errechnet sich aus dem optischen Zustand des Smartphones, der Funktionstüchtigkeit und dem Zubehör wie Netzteil inklusive USB-Kabel, das im Idealfall noch vorhanden ist. Wir haben bei den Ankauf-Diensten den Zustand überall mit "Wie Neu" angegeben, der mit dem Zustand "Good" bei One Plus übereinstimmt - also keine Beschädigung des Smartphones!

Stand der Preise: 17.05.2018

Andere Anbieter zahlen viel mehr Geld!

Wie Sie in der Tabelle unschwer erkennen können, erhalten Sie für jedes dieser Smartphones bei einem anderen Ankaufdienst deutlich mehr Geld für Ihr Altgerät als bei der Trade-In-Aktion von One Plus bei gleichem Zustand der Handys. Bei einigen Produkten zahlt One Plus schon fast unverschämt viel weniger für Ihr altes Handy. Beim One Plus 5T mit 128 GB ist die Preisdifferenz mit knapp über 200 Euro am höchsten! Und auch für ein iPhone 7 mit 128 GB bekommen Sie bei Zoxs 154 Euro mehr als bei der Umtauschaktion von One Plus. Beim Galaxy S8 sind es immerhin 80 Euro, die Sie bei Zoxs zusätzlich erhalten. Selbst mit dem oben genannten Bonus von 15 Euro bis Ende Mai zahlt One Plus viel weniger als die anderen Anbieter.

Vergleichen Sie deshalb unbedingt die Preise, um für Ihr altes Handy noch das meiste Geld herauszuholen.