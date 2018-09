One Plus 6T kommt mit In-Display-Fingerabdruckleser

One Plus bestätigt für das kommende Smartphone One Plus 6T einen unter dem Display befindlichen Fingerabdruckleser.

Vergrößern Im kommenden One Plus 6T befindet sich der Fingerabdrucksensor unter dem Display © One Plus

Das Smartphone One Plus 6T kommt wohl mit einer Möglichkeit, das Smartphone mittels Fingerabdruck zu entsperren. Der Fingerabdruck-Sensor soll dabei allerdings unter das Smartphone-Display verbaut sein.

Gegenüber Cnet gab One Plus dazu folgendes Statement ab: „Wir entsperren unsere Telefone mehrmals täglich, Screen-Unlock reduziert die Anzahl der Schritte, um die Aktion abzuschließen. Durch das Hinzufügen dieser Funktion als Ergänzung zu anderen Unlock-Optionen von Displays, wie zum Beispiel Face-Unlock, haben Nutzer die Möglichkeit, das Display auf die effizienteste Weise zu entsperren“.

Weiterhin berichtete One Plus gegenüber Cnet, dass die Technologie eigentlich schon für das One Plus 5T geplant gewesen, „die Technologie jedoch noch nicht ausgereift genug war, um die Standards von One Plus für eine schnelle und reibungslose Benutzerführung zu erfüllen“, dann erst verschoben wurde und nun im One Plus 6T enthalten sein wird.

Vergrößern Der Lockscreen des OnePlus 6T © OnePlus

Sobald der Nutzer den vorgesehenen Bereich des Displays berührt, wird ein Sensor aktiv, der den Finger beleuchtet. Der Fingerabdruck selbst soll dann von einem optischen Bildsensor und dem KI-Prozessor ausgelesen werden. Bei Übereinstimmung wird das Smartphone entsperrt.

Durch die neue Funktion soll das Gerät gegenüber seinem Vorgänger One Plus 6 minimal dicker werden und die interne Hardware wurde neu angeordnet. Da auf der Rückseite des Smartphones nun kein Sensor mehr vorhanden ist, soll es dafür laut One Plus einen optisch besseren Unibody-Look erhalten.



Günstige Smartphones mit bester Preis-Leistung