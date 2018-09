Nvidia Shield: Jetzt 40 Euro beim Kauf sparen

Nvidia bietet seine Entertainment-Box Shield momentan mit einem Rabatt von 40 Euro an. TV Now Plus erhalten Sie für drei Monate kostenlos dazu.

Vergrößern Nvidia bietet auf Shield-Produkte ab dem 8. September einen Rabatt von 40 Euro © Nvidia

Nvidia startet vom 8. bis 14. September 2018 einen besonderen Sale speziell für Nvidia-Shield-Geräte. Mit der Aktion „Back to University“ werden dabei Schüler und Studenten angesprochen um im baldigen Schul- und Semesterstart zwischen Lernen und Stress den nötigen Ausgleich zu finden.

„Es gibt viele Ideen, wie man sich das Studentenleben so angenehm wie möglich gestalten kann. NVIDIA hat den perfekten Ausgleich: SHIELD TV eignet sich bestens für die Lernpause zwischendurch.“

Daher bietet Nvidia auf ihre Entertainment- und Streaming-Boxen einen Rabatt von 40 Euro:

Zu beiden Angeboten erhalten Sie drei Monate TV Now Plus kostenlos dazu. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Mit Nvidia Shield können Sie Ultra-HD- sowie 4K-Video-Inhalte flüssig mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde zu übertragen. Die Box ist als All-in-One-Lösung gedacht, sprich: Musik hören, Filme schauen, die neusten Games genießen, Apps installieren sowie im Internet surfen - alles in einem Gerät. Mehr Informationen zu Nvidia Shield finden Sie hier.



Weiterführende Informationen samt Test zum Gaming-Streaming-Dienst Nvidia Geforce Now finden Sie hier.



