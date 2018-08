Nvidia Geforce RTX jetzt bei Mediamarkt vorbestellen

Bei Mediamarkt lassen sich die unterschiedlichen Modelle der RTX 2080 und RTX 2080 Ti schon vorbestellen.

Vergrößern Mediamarkt listet jeweils 12 bzw. 13 Modelle beider Karten. © mediamarkt.de

Nvidia hat gestern mit der RTX-Serie seine neuen Grafikkarten vorgestellt . Laut Hersteller sollen die Karten RTX 2070, 2080 und 2080 Ti im Handel 639 Euro, 849 Euro bzw. 1.259 Euro kosten. Seit heute können die beiden Top-Modelle RTX 2080 und RTX 2080 Ti auch bei Mediamarkt vorbestellt werden, die Lieferung soll bei allen Karten in vier Wochen erfolgen. Insgesamt listet Mediamarkt von beiden Karten 12 bzw. 13 Modelle von unterschiedlichen Herstellern wie Asus, Gigabyte, MSI oder Gainward. Der günstigste Einstieg in die RTX-Generation findet sich in der Asus GeForce RTX 2080 08G Dual für 859 Euro. Die Karte verfügt über 8 GB RAM und zwei Lüfter. Das teuerste RTX-2080-Modell kommt ebenfalls von Asus: Die ASUS GeForce RTX 2080 08G Gaming kostet 969 Euro, hat ebenfalls 8 GB, aber wird von drei Lüftern gekühlt.

Die einzelnen Modelle der RTX 2080 Ti sind noch einmal deutlich teurer: Das günstigste Modell stammt ebenfalls von Asus: Die ASUS GeForce RTX 2080 Ti 11G Turbo mit einem Lüfter und 11 GB RAM kostet 1229 Euro. Am teuersten sind die fünf Modelle von Gigabyte, Inno3D, PNY, Zotac und MSI. Für diese Karten müssen Spieler 1329 Euro auf den Tisch legen. Wer ein deutlich kleineres Budget zur Verfügung hat, sollte auf die Modelle der RTX 2070 warten. Diese soll mit Einstiegspreisen um 639 Euro deutlich preiswerter sein.

RTX 2080 und RTX 2080 Ti bei Mediamarkt vorbestellen