Nur heute: Full-HD-Dashcam für knapp 42 Euro

Eine Dashcam für nur knapp 42 Euro verkauft Anker nur heute auf Amazon. Dabei handelt es sich um die Dashcam Anker Roav A1 für 41,99 Euro statt der sonst üblichen 59,99 Euro. Sie sparen heute also 30 Prozent beim Kauf dieser Dashcam.



Die Dashcam Anker Roav A1 mit Sony Exmor 323 Sensor zeichnet Full-HD-Videos mit 1980x1080 Pixel auf. Aus den Käuferkommentaren auf Amazon geht hervor, dass die Weitwinkel-Kamera offensichtlich eine gute Bildqualität liefert. Auch bei Nachtaufnahmen.

Sie können WLAN auf der Kamera einschalten und dann die Aufnahmen zur Roav DashCam App auf dem Smartphone übertragen. Über die App lassen sich die Videos auch weiterleiten und teilen.

Der in der Kamera eingebaute Bewegungssensor soll erkennen, wenn der Wagen angefahren wird und dann die Kamera starten. Dabei ist aber zu beachten, dass in diesem Fall die Stromversorgung gesichert sein muss. Dafür ist in der Regel ein zusätzliches Einbau-Kit erforderlich. Standardmäßig können Sie diese Funktion also nicht ohne weiteres nutzen, weil die Kamera bei abgestelltem Fahrzeug nicht mit Strom versorgt wird und der Akku für diese Zwecke nicht lange genug genügend Strom liefert.

Im Lieferumfang sind enthalten: Roav Dashcam A1, Autoladegerät, Mikro-USB-Kabel, Saugnapfhalterung und Bedienungsanleitung. Die Aufnahmen werden auf einer microSD-Karte gespeichert, die Sie zusätzlich kaufen müssen. Dabei sollte es sich um eine Class-10-Karte handeln mit mindestens 32 GB Kapazität.

Die Kamera zeichnet immer in einer Dauerschleife auf und überschreibt die älteren Aufnahmen mit neuen.

Wichtig: Die Anker Roav A1 besitzt keinen GPS-Sensor. Zu den Aufnahmen gibt es also keine GPS-Daten und Sie können zum Beispiel die gefahrene Route nicht zu Hause am PC noch einmal virtuell abfahren.

