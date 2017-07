Nur ein Test: Netflix wird nicht teurer (Update)

Netflix erhöht nicht seine Abo-Preise. Die bei einigen Nutzern angezeigten neuen Preise waren nur ein Test.

Update: Gegenüber PC-WELT hat Netflix mittlerweile erklärt, dass die Preise für den Dienst nicht erhöht wurden. Es sei lediglich ein Test durchgeführt worden, der heute beendet worden sei. Das Statement von Netflix: "Netflix hat leicht unterschiedliche Preishöhen getestet, um besser zu verstehen, wie Verbraucher den Wert von Netflix einschätzen. Nicht alle sehen diesen Test, und diejenigen, die ihn sehen, werden schließlich die aktuell regulären Preise bezahlen – also z.B. für das Premium-Abonnement 11,99 Euro. Heute endet dieser Test."



Ursprüngliche Meldung



Netflix bereitet offenbar in Deutschland Preiserhöhung vor. Kurios: Je nachdem, mit welchem Browser man die Netflix-Seite als Neukunde öffnet, werden aktuell unterschiedlich hohe Abo-Preise berechnet.

In Microsoft Edge und mobilen Browsern wurde uns Montagvormittag auf dieser Netflix-Seite unter "Preis wählen" noch der alte/aktuelle Abo-Preis für Netflix Standard in Höhe von 9,99 Euro und für Netflix Premium in Höhe von 11,99 Euro angezeigt.

Beim Aufruf der gleichen Seite mit Firefox oder Chrome werden dagegen bereits die neuen Abo-Preise angegeben. Nach Ablauf des Gratis-Monats fallen demnach monatliche Kosten in Höhe von 11,99 Euro für Netflix Standard und 13,99 Euro für Netflix Premium an.

Wer ein neues Abo abschließen möchte, sollte also aktuell darauf achten, mit welchem Browser er Netflix aufruft. Über kurz oder lang dürfte Netflix aber die Preiserhöhung generell einführen.

Unverändert bleibt dagegen der Abo-Preis für Netflix Basis, der bei 7,99 Euro pro Monat liegt.

Bei Netflix Basis kann das Angebot von Netflix auf einem Gerät in Standardauflösung angesehen werden. Bei Netflix Standard können die Inhalte auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig mit bis zu HD-Qualität geschaut werden. Netflix Premium bietet die Wiedergabe auf bis zu vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD-Qualität.

