NoScript 10 für Firefox 57 Quantum erschienen

Das beliebte Add-On NoScript ist in einer neuen Version verfügbar und kann nun auch mit Firefox 57 Quantum genutzt werden.

Vergrößern NoScript 10.x ist für den Einsatz ab Firefox 57 (Quantum) geeignet.

Seit einer Woche ist der neue Turbo-Browser Firefox Quantum Version 57 verfügbar. Mit der Einführung wurden auch Add-Ons unbrauchbar, die noch die alte Add-On-Schnittstelle nutzen. Das betraf auch das beliebte Add-On NoScript für Firefox, wobei der Entwickler Giorgio Maone versprach, schnell eine neue Version ausliefern zu wollen. Das ist jetzt mit NoScript 10 geschehen.

NoScript 10.1.1 ist die erste NoScript-Version, die rein auf der WebExtension-Schnittstelle basiert und damit unter Firefox-Versionen ab Firefox 57 und Firefox für Android 57 lauffähig ist. Für ältere Firefox-Versionen steht dagegen weiterhin das jüngst aktualisierte NoScript 5.1.7 in der PC-WELT Download-Datenbank bereit.

Die kompletten (englischsprachigen) Veröffentlichungsnotizen zu NoScript 10.1.1:

+ First pure WebExtension release.

+ CSP-based first-party script script blocking

+ Active content blocking with DEFAULT, TRUSTED, UNTRUSTED and

CUSTOM (per site) presets

+ Extremely responsive XSS filter leveraging the webRequest asynchronous API

+ On-the-fly cross-site requests whitelisting

Für die kommenden Versionen werden weitere Neuerungen wie ClearClick und ABE in Aussicht gestellt.

Aber Achtung: Die Aufgabe von NoSkript ist es, Skripte zu blockieren, die auf Webseiten ausgeführt werden. Das betrifft nicht nur Werbung, sondern kann unter Umständen auch Ihr Surferlebnis negativ beeinflussen. Daher empfehlen wir Ihnen, häufig genutzte Websites wie pcwelt.de auf die Whitelist zu setzen. Ab NoScript 10 unter Firefox 57 Quantum (und höher) funktioniert das so: Klicken Sie auf das NoScript-Icon in der Menüleiste oder "Einstellungen" (unter Add-Ons). Geben Sie nun die Adresse https://www.pcwelt.de ein, setzen Sie ein Häkchen bei "Skripte allgemein erlauben" und klicken Sie dann auf das "+"-Icon. Die Website wurde damit der Whitelist hinzugefügt. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie AdBlock Plus und NoScript in älterer Version für pcwelt.de anpassen können.



