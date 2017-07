Nokia 3310: Vergoldete G20-Edition mit Trump und Putin

Anlässlich des ersten Treffens zwischen Putin und Trump veröffentlicht Caviar eine G20-Edition des Nokia 3310.

Vergrößern Die G20-Edition des Nokia 3310 kostet über 2.000 Euro. © Caviar

Der russische Luxus-Accessoire-Hersteller Caviar will das erste Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump am vergangenen Wochenende zum G20-Gipfel in Hamburg mit einem Handy würdigen. Dafür wirft das Unternehmen nicht etwa ein Smartphone, sondern das Feature-Phone Nokia 3310 in eine Special-Edition-Schale. Das Design: Geschmackssache. Das Handy ist in melierten Grautönen gehalten, goldene Akzente finden sich um das Display, um die Kamera und an der Rückseite.

Dort prangen die vergoldeten Köpfe von Putin und Trump – ähnlich einer Münze. Beide schauen in die selbe Richtung, was laut Hersteller für den „gemeinsamen Wunsch nach Fortschritt in den US-russischen Beziehungen“ stehen soll. Das Edel-Handy ist bei Caviar ab sofort zum Preis von 149.000 Rubel erhältlich (umgerechnet rund 2.166 Euro).

