Das Nokia 2 ist ab Anfang 2018 in Deutschland erhältlich. Für 119 Euro bekommt man pures Android 7, das Update auf Android 8 und langfristig Sicherheits-Updates. Außerdem einen Akku, der zwei Tage mit einer Aufladung durchhalten soll.

Vergrößern Nokia 2: Android 8-kompatibel, 2 Tage Akkulaufzeit für 119 Euro © HMD Global

HMD Global bringt das Einsteiger-Smartphone Nokia 2 nach Deutschland. HMD Global betont vor allem die lange Akku-Laufzeit des Nokia 2: Dessen 4100 mAh-Akku soll mit einer Aufladung zwei Tage lang durchhalten. Das ist bemerkenswert in einer Zeit, in der manche Top-Smartphones wie zum Beispiel viele iPhones bei starker Nutzung gerade mal einen Tag mit einer Akkuladung schaffen.

Ein nicht näher bezeichneter Snapdragon-Prozessor von Qualcomm liefert die Rechenleistung. Der Touchscreen misst 5 Zoll. Diese vergleichsweise übersichtliche Bildschirmgröße zusammen mit 4100 mAh als Akku-Kapazität und verbunden mit einem etwas schwächeren Prozessor (was zu vermuten ist, weil HMD Global die genaue Prozessorbezeichnung nicht nennt) sprechen zumindest von den nackten Daten her tatsächlich dafür, dass eine Akkuladung des Nokia 2 relativ lange durchhalten dürfte.

Als Betriebssystem ist Android 7 Nougat installiert. HMD Global betont, dass es sich dabei um pures Android ohne eigene Anpassungen und ohne fremde vorinstallierte Programme handelt. Das soll gewährleisten, dass Sie neue Androidversionen und die monatlichen Sicherheitsupdates zeitnah nach der Bereitstellung durch Google installieren können. HMD Global weist zudem daraufhin , dass das Nokia 2 kompatibel zum neuen ist Android Oreo sein soll. Das bedeutet, dass Sie die neueste Android-Version auf dem Nokia 2 installieren können. Google Assistant ist ebenfalls vorhanden.

Karge Hardware



Der Rahmen ist aus einem Aluminiumblock gefertigt, die Rückseite besteht aus Corning Gorilla Glass und Polycarbonat. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 8-MP-Kamera an der Rückseite mit automatischer Motiverkennung und Autofokus. Die Frontkamera knipst mit 5 MP. Der Speicher lässt sich per Speicherkarten-Slot erweitern. Auf den Online-Speicher von Google Fotos können Sie unbegrenzt Fotos und Videos hochladen. Die sonstige Hardwareausstattung ist allerdings sehr knapp dimensioniert - es handelt sich eben um ein Einsteiger-Smartphone: 1 GB RAM und 8 GB interner Speicher. Eine microSD-Karte zur Speichererweiterung ist also zwingend erforderlich.



Preis und Verfügbarkeit

Das Nokia 2 wird Anfang 2018 in den Farben Pewter/Black, Pewter/White und Copper/Black für 119 Euro (UVP) in Deutschland erhältlich sein.

Technische Spezifikationen des Nokia 2



* Netzwerke:

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: 1, 2, 5, 8

LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40



* Netzwerkgeschwindigkeit: LTE Cat. 4, 150Mbps DL/50Mbps UL, VoLTE, Video Calling, VoWiFi



* CPU: Qualcomm Snapdragon Mobile Platform



* OS: Android Nougat



* RAM: RAM 1 GB DDR3



* Speicher: 8 GB e-MMC (bis zu 128 GB mit einer MicroSD-Karte)



* Display: 5.0 Zoll HD 1280 x 720 LTPS LCD, In-Cell Touch, Corning Gorilla Glass 3

* Hauptkamera: 8MP Autofokus / LED-Blitz

* Vordere Kamera: 5MP Fixed Focus

* WLAN 802.11 b/g/n, BT 4.1, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou, FM/(RDS)



* Sensoren: Ambient light sensor, Proximity Sensor, Accelerometer (G-Sensor), E-compass



* Akku: 4100 mAh



* SIM slots: 2 Nano-SIM + 1 uSD Slot (Dual SIM) / Nano-SIM + 1 uSD slot (Single SIM)



* Input/output: Micro USB (USB 2.0), 3,5 mm Audio Jack



* Abmessungen: 143,5 x 71,3 x 9,30 mm



Tipp: Günstige Smartphones mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis