Nvidia arbeitet an Multi-Chip-GPUs

Mit mehreren kleinen Grafikchips auf einem Modul soll die Rechenleistung von Grafikkarten steigen.

Vergrößern Die Bündelung kleiner GPUs soll die Leistung von Grafikkarten steigern. © nvidia.com

Grafikkarten werden immer leistungsfähiger, stoßen aber dennoch immer wieder an ihre Grenzen bei Größe, Wärmeentwicklung und Fertigungsausbeute. Nvidia will daher an Multi-Chip-Modulen für Grafikchips arbeiten, die aus mehreren kleine GPUs auf einem Modul bestehen. Die Leistung dieser Chips könne die von per SLI verbundenen Grafikkarten deutlich übertreffen. Außerdem werden nicht zwei vollwertige Grafikkarten samt Bus-System, Speicher und Spannungsversorgung benötigt.

Gemeinsam mit der Arizona State University, der University of Texas sowie dem Barcelona Supercomputing Centre untersucht Nvidia, inwieweit Multi-Chip-Module (MCM) bei künftigen Produkten genutzt werden können. In ersten Tests konnte eine MCM-Lösung mit 256 Shadereinheiten eine GTX 1080 mit 128 Shadereinheiten bei der Leistung um 45,5 Prozent übertreffen.

