Nintendo verkauft Nintendo Classic Mini SNES ab 29.9.

Nintendo verkauft ab dem 29. September 2017 die Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System. Darauf sind 21 klassische Arcade-Spiele der 1990er-Jahre vorinstalliert.

Das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System sieht genauso aus wie die ursprüngliche Konsole Super Nintendo Entertainment System (SNES), ist allerdings etwas kleiner, wie Nintendo erklärt.

Spiele-Hits sind vorinstalliert

Das mitgelieferte Spielepaket enthält das intergalaktische Abenteuer „Star Fox 2“ (der Nachfolger von „Star Fox“, das in Europa unter dem Titel „Starwing“ bekannt war). Dieser Titel wurde zu Zeiten des Super NES entwickelt, aber bisher noch nie veröffentlicht, wie Nintendo mitteilt. Außerdem sind unter anderem „Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting“, „Super Mario Kart“, „Contra III The Alien Wars“ und „SECRET of MANA“ sowie "Donkey Kong Country" im Spielepaket enthalten.

Angeschlossen wird das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an einen HD-Fernseher an. Außerdem liegen noch ein USB-Stromkabel (ohne Steckernetzteil - das müssen sich die Käufer noch separat besorgen) und zwei kabelgebundene Super NES Classic Controller bei. Damit können zwei Spieler gleichzeitig an der Konsole spielen.

Preis: Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System soll in den USA rund 80 US-Dollar kosten, der für Deutschland geltende Preis ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer sich den Retro-Klassiker kaufen will, sollte sich ab dem 29.9.2017 beeilen. Denn Nintendo wird die Nintendo Classic Mini SNES vermutlich nur für einen kurzen Zeitraum produzieren.

Mit der Nintendo Classic Min als Retro-Version der NES hatte Nintendo bereits Ende letzten Jahres einen schnell ausverkauften Hit gelandet.