Nintendo Switch: Wichtige Mitteilung heute um 23 Uhr

Nintendo hat eine wichtige Ankündigung zur Nintendo Switch zu verkünden. Um 23 Uhr geht´s los. Wir sagen Ihnen wo.

Vergrößern Nintendo hat was bezüglich der Nintendo Switch mitzuteilen

Nintendo hat eine wichtige Ankündigung bezüglich Nintendo Switch in Aussicht gestellt. Heute Nacht (17.1.) um 23:00 Uhr soll demnach ein „brandneues, interaktives Nintendo Switch-Erlebnis“ vorgestellt werden, wie es in der Mitteilung heißt. Dieses Nintendo Switch-Erlebnis, so die Mitteilung weiter, sei für „alle Kinder – auch die größeren unter uns.“

Im Web hat nun ein Rätselraten darum begonnen, wobei es sich bei diesem neuen „Nintendo Switch-Erlebnis“ handeln könnte. Eher unwahrscheinlich ist die Präsentation eines neuen Spiels, denn dafür nutzt Nintendo eigentlich die Nintendo-Direct-Videos. Das letzte Nintendo Direct wurde in einer kürzeren Mini-Variante erst kürzlich via Youtube gesendet und hier wurden auch neue Nintendo-Switch-Spiele vorgestellt.

Viel eher könnte es sich um die Vorstellung einer neuen Version der Nintendo-Switch-Firmware handeln. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Tweet eines Ubisoft-Mitarbeiters. Die neuen Informationen, so heißt es in dem Tweet, werden das Internet erneut explodieren lassen.