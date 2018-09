Nintendo Switch: Online-Gaming wird kostenpflichtig

Am 19. September startet Nintendo seinen Konkurrenz-Service zu PlayStation Plus und Xbox Live Gold.

Vergrößern Nintendo startet am Mittwoch seinen Online-Service Nintendo Switch Online. © Nintendo

In der kommenden Woche zieht Nintendo mit Sony und Microsoft gleich. Am 19. September 2018 startet der japanische Konzern einen kostenpflichtigen Online-Dienst für seine Konsole Nintendo Switch. Nintendo Switch Online funktioniert ähnlich wie PlayStation Plus und Xbox Live Gold. Nutzer bezahlen eine monatliche oder jährliche Abo-Gebühr für den Service und können dafür die Online-Mehrspieler-Modi ihrer Nintendo-Switch-Spiele nutzen. Kostenlose Online-Multiplayer-Matches sind mit dem Start von Nintendo Switch Online nicht mehr möglich.

Im Vergleich zu den Konkurrenzdiensten von Sony und Microsoft, fällt die Abo-Gebühr für Nintendo Switch Online relativ günstig aus. Ein Monat kostet 3,99 Euro, drei Monate 7,99 Euro und zwölf Monate 19,99 Euro. Nintendo bietet zusätzlich ein Familien-Abo für bis zu acht Nintendo-Accounts zum Jahrespreis von 34,99 Euro an.

Im Gegensatz zu PlayStation Plus und Xbox Live Gold sind die Vorteile für Abonnenten jedoch sehr überschaubar. Während es bei der Konkurrenz monatlich hochkarätige, relativ aktuelle Games zum Nulltarif gibt, winken Nintendo-Switch-Nutzern lediglich 20 kostenlose NES-Klassiker, die auch online gespielt werden können. Nintendo will die Retro-Bibliothek nach dem Launch regelmäßig erweitern. Ebenfalls im Abo enthalten, ist die Nutzung von Cloud-Spielständen. Diese werden jedoch nicht von jedem Spiel unterstützt. Abonnenten von Nintendo Switch Online sollen außerdem regelmäßig von „exklusiven Angeboten“ profitieren und können die Nintendo Switch Online-App kostenlos nutzen. Diese dient als Übersicht für Spielstatistiken und dient für Sprach-Chats während Multiplayer-Matches.

