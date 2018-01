Die Nintendo Switch ist aktuell und für kurze Zeit zu einem reduzierten Preis von unter 300 Euro erhältlich. Hier gibt´s das Angebot.

Vergrößern Nintendo Switch für 299 Euro im Angebot © Nintendo

Nintendos Switch hat sich seit ihrem Erscheinen Anfang März 2017 mit über 10 Millionen verkauften Exemplaren zu einem echten Hit für Nintendo entwickelt. Zwischenzeitlich sind auch Top-Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odysee und Xenoblade 2 erschienen. Im Angebot war die Nintendo Switch aber in der ganzen Zeit fast nie, sondern höchstens nur im Bundle mit Spielen erhältlich. Ansonsten galt der Preis von 329 Euro.

Sowohl bei Saturn als auch Amazon ist die Nintendo Switch aktuell und nur „vorrübergehend“, wie es heißt, für unter 300 Euro erhältlich. Saturn hat auf dieser Seite die Konsole für 299 Euro in den Farben Grau und Neon-Rot/Neon-Blau im Angebot.

Amazon hat den Preis für die Konsole ebenfalls vorübergehend reduziert. Nämlich auf ebenfalls 299 Euro. Das entsprechende Angebot findet sich hier bei Amazon. Über Bundles kann zusätzlich Geld gespart werden. Aktuell sind bei Amazon beispielsweise folgende Bundles erhältlich: