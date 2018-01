Neujahrs-Sale bei GOG

Auf GOG.com werden im Rahmen der Aktion „Guter Vorsatz 2018“ täglich neue Spiele zum Schnäppchenpreis angeboten.

Vergrößern GOG bietet zum neuen Jahr satte Rabatte auf aktuelle und betagte Spiele. © gog.com

Die Spielevertriebsplattform GOG bietet bis zum 15. Januar hohe Rabatte für betagte und halbwegs aktuelle PC-Spiele. Im Rahmen der Aktion „ Guter Vorsatz 2018 “ werden Rabatte von bis zu 90 Prozent gewährt. Neben den noch sechs Tage gültigen Preissenkungen gibt es auch auf 24 Stunden limitierte Angebote. Aktuell lautet das Thema beispielsweise „Ein Sparfuchs sein“: Darunter fallen zwölf Spiele für kleines Geld. So wird das Rollenspiel The Witcher in der Enhanced Edition für 1,29 Euro angeboten, das Adventure Deponia kostet nur 1,59 Euro und für die Special Edition des Adventures The Whispered World werden nur 2,09 Euro fällig.

Lohnenswert sind daneben auch die übrigen Angebote auf GOG: Das an alte RPG-Klassiker angelehnte Rollenspiel Legend of Grimrock läuft auch auf alter Hardware vernünftig und kostet derzeit 5,09 Euro. Der deutlich schickere Nachfolger wird für 8,19 Euro angeboten. Wer beide Spiele als Paket kauft, spart leider nicht zusätzlich. Zum absoluten Schnäppchenpreis von 1,29 Euro wird auch der Klassiker Dungeon Keeper 2 angeboten. Im Strategiespiel aus dem Jahre 1999 schlüpft der Spieler in die Rolle eines bösen Herrschers, der sein Untergrundreich gegen anrückende Ritter verteidigen muss.

