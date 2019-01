Neues Labor für Fritzbox 7490 und 7590

Panagiotis Kolokythas

Für die beliebten Fritzbox-Modelle 7490 und 7590 gibt es eine neue Labor-Firmware. Neu: SMBv3-Support.

Neugierige Besitzer einer Fritzbox 7490 und Fritzbox 7590 erhalten mit der neuen Labor-Firmware 7.08-64610 (für Fritzbox 7490) und 7.08-64611 (für Fritzbox 7590) schon mal einen Ausblick auf die kommende Fritz-OS-Version 7.08. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Einführung von aktivem AP-Steering, welches sicherstellt, dass die gesteuerten WLAN-Geräte bestmöglich verbunden werden und zugleich die Leistung des Heimnetzes optimiert ist. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann in der Fritzbox-Oberfläche unter "WLAN -> Funkkanal -> Funkkanaleinstellungen" angepasst werden.

Mit der neuen Labor-Version findet sich in den Veröffentlichungsnotizen unter "USB/Speicher/NAS" eine interessante Änderung. Dort wird nämlich erwähnt, dass nun die SMB-Version SMBv3 unterstützt wird.



Auf der Download-Seite finden Sie ausführliche Informationen zur Installation der Vorabversionen. AVM weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Beta-Version handelt, deren Installation zu Problemen führen könne. Ein Support wird nicht gewährt, ebenso auch keine Haftung für etwaige Schäden nach Verwendung der Vorabversion.

Hier alle Neuerungen in dieser Labor-Firmware (laut Herstellerangaben):



DSL:

NEU - die DSL Datenrate (Sync) kann nun auf Wunsch reduziert werden auf einen Wert der näher an der vertraglich zugesicherten Datenrate liegt. Dadurch wird die Empfindlichkeit der DSL Leitung gegenüber Störern reduziert.

Heimnetz:

NEU - Topologieauszug in den Gerätedetails



WLAN:

NEU - neues Leistungsmerkmal "AP-Steering" integriert. Nutzung von 11k/v-Informationen für ein aktives Roaming von WLAN-Geräten zwischen FRITZ!Boxen und Repeatern im MESH-System



Telefonie:

NEU - Unterstützung für DECT-Türsprechstellen



System:

NEU - Einfacher Wechsel zurück zum aktuellen FRITZ!OS (System >> Update >> FRITZ!OS-Version)

NEU - Abschalten aller LEDs für Licht-empfindliche Umgebungen



DECT/FRITZ!Fon:

NEU - WLAN Menü mit Anzeige des Gastzugang QR-Codes auf AVM Handgeräten mit Farbdisplay

NEU - WLAN Menü mit WPS Connect für Gastzugang

NEU - Am Handgerät abgespielte Titel aus dem Mediaplayer können nun auch schnell vor-, bzw. zurückgespult werden.

NEU - Sperren von Anrufernummern direkt aus den Handgeräte-Ruflisten

NEU - Einrichten und Löschen von Rufumleitungen direkt aus dem Handgerätemenü

NEU - Unterstützung von https auch für Live-Bilder, bspw. für Bilder einer Türsprechstelle



USB/UMTS:

NEU - Push Service für via Mobilfunkstick empfangene SMS

Und hier alle Verbesserungen und Bugfixes:

Internet:

Verbesserung - Bei Freischaltung des HTTPS Zugriffs unter FRITZ!Box-Dienste wird der verwendete Port zufällig ausgewählt

Verbesserung - DHCP-Server Gastznetz mit reduzierter LeaseTime von 6 Stunden

Verbesserung - FRITZ!Box wiederholt die Registrierung bei MyFRITZ! nicht mehr automatisch

Verbesserung - Gültigkeitszeitraum der IP-Adresse (per DHCP vergeben) im Gastnetz separat einstellbar

Verbesserung - diverse Überarbeitungen beim VPN-Import

Verbesserung - VPN LAN-LAN Kopplung einer FRITZ!Box am DS-Lite-Anschluss zu IPv4 Gegenstellen ermöglicht

Behoben - lokaler FTP-Zugriff via IPv6 scheitert bei Benutzern ohne Internet-Rechte

Behoben - Beim herunterladen des FRITZ!Box-Zertifikats unter FRITZ!Box-Dienste zusätzliche Zeichen übermittelt

Behoben - FRITZ!Box deregistriert/registriert sich unter Umständen bei Verwendung von Großbuchstaben in der MyFRITZ!-Email-Adresse fortwährend bei myfritz.net

Behoben - Gastnetz-Sperre in individuell erstellten Zugangsprofilen der Kindersicherung unwirksam

Behoben - Sporadische Änderung freigegebener Ports nach Zwangstrennung

Behoben - WLAN-Geräte im Gastnetz bekommt keine IP-Adresse über den Repeater



Telefonie:

Behoben - Fehler bei der Anzeige von Kontaktgruppen des Google Telefonbuchs, wenn diese ein "&" enthalten



WLAN:

Behoben - Fehlerhafte Repeater-Darstellung auf Seite "WLAN / Funknetz"

Behoben - WLAN-Umgebungsscann terminiert auch bei 160MHz-Kanalbandbreite (HT160) wieder



Heimnetz:

Verbesserung - Ändern des Funknetz-Namens ist jetzt optional beim Setzen des FRITZ!Box-Namens

Verbesserung - Smart Home Vorlagen können nun in eine weitere über Mesh verbundene FRITZ!Box übernommen werden

Behoben - Problem bei der DNS-Auflösung lokaler Heimnetzgeräte im Szenario DHCP ohne Hostname

Behoben - mögliches Scheitern der Einrichtung einer Heimnetzverbindung



Sicherheit:

Verbesserung - TLS 1.0 Unterstützung für FRITZ!Box in Serverrollen abgeschaltet.

Verbesserung - HTTPS-Port im Heimnetz ist nun unabhängig von der Einstellung des WAN-https-Ports



System:

Verbesserung - Push-Mail "Neues FRITZ!OS" wird maximal einmal pro Woche versendet

Verbesserung - Stabilität

Behoben - Kein Import der Einstellungen möglich, wenn Magenta-Cloud aktiviert ist

Behoben - Update mit FRITZ!OS-Datei scheitert über IPv6

Behoben - Erfolgloser Pushmail-Testversand bei Änderung des Absendernamens

Behoben - Wiederholt erscheinende Meldungen nach erfolgtem Update werden jetzt verhindert

Behoben - Problem beim Versand der SMS-Push Service-Mail

Änderung - Push Service sendet wichtige Nachrichten von der FRITZ!Box nur noch an den Empfänger der FRITZ!Box-Info-Mail



USB/Speicher/NAS:

Verbesserung - Umstellung der SMB-Version auf SMBv3 (v2 unterstützt)



