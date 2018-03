Es gibt ein neues Humble Bundle. Das Humble Software-Bundle Magix Sounds of Music mit Software für Musikfans wie Sound Forge Pro 11, Acid Pro 7 oder Samplitude Pro X2 Silver im Wert von 1117 Dollar bekommen Sie für gerade einmal 30 Dollar, also umgerechnet rund 24,17 Euro.

Vergrößern Neues Humble Bundle: Software für 900 Euro kostet nur 24 Euro. © Humble Bundle

Das Humble Software-Bundle Magix Sounds of Music beinhaltet Musik-Programme des Unternehmens Magix. Wie gehabt gibt es das Humble Bundle in drei Abstufungen.

Für einen knausrigen US-Dollar, umgerechnet sind das 0,81 Euro, bekommen Sie diese drei Musik-Programme: MP3 Deluxe 19, Music Maker EDM Edition und Soundpool: Deeper Shades of House. Deren Wert beträgt zusammen 99 Dollar.

Wenn Sie mehr als 17,51 US-Dollar, umgerechnet 14,11 Euro, bezahlen, dann bekommen Sie diese Programme noch dazu: Magix Video Sound Cleaning Lab, Acid Music Studio 10 und Sound Forge Audio Studio 10. Damit steigt der Gesamtwert des Humble Bundles auf 269 Dollar.

Zahlen Sie gar 20 Dollar (zirka 16,11 Euro nach aktuellem Kurs), dann erhalten Sie Acid Pro 7 dazu. Der Wert des Humble Bundles steigt damit auf 418 US-Dollar.

Den oben angekündigten Gesamtwert von 1117 Dollar (899 Euro) bekommen Sie, wenn Sie 30 Dollar, also umgerechnet 24,17 Euro, auf den virtuellen Tisch legen. Dann erhalten Sie nämlich zusätzlich noch Samplitude Pro X2 Silver und Sound Forge Pro 11.

Wichtig: Alle Programme dieses Bundles laufen nur auf Windows-Rechnern. Linux- und macOS-Nutzer bleiben dieses Mal also außen vor.

Sie können die von Ihnen bezahlte Summe wie gehabt zwischen den Entwicklern, einer Wohltätigkeitsorganisation und einem Trinkgeld für die Humble-Bundle-Macher aufteilen.

Humble Monthly: Jeden Monat neue Spiele zum Ausprobieren

Für einen weiteren Dollar bekommen Sie das aktuelle Humble Monthly mit zehn Prozent Rabatt. Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie jeden Monat zahlreiche Games zum kleinen Preis. Im neuesten Monthly-Bundle gibt es für 10 Euro (abzüglich des Rabatts) Deus Ex: Mankind Divided, God Eater 2: Rage Burst, und Mafia III +Mafia III: Sign of the Times.

