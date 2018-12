Neuer Trend: USB Feuerzeuge – flammenlos und wiederaufladbar

Ein USB Feuerzeug ist nicht nur ein originelles Geschenk, sondern aus mehreren Gründen eine durchaus sinnvolle Anschaffung. Anders als klassische Feuerzeuge die mit Gas gefüllt sind, funktionieren USB-Feuerzeuge elektrisch und erzeugen keine Flamme.

Die neuen Trend-Gadgets sind auch in Deutschland schon zu haben und variieren bei Amazon zwischen 15 und 29 Euro Kaufpreis. Im Prinzip gibt es zwei unterschiedliche Arten von USB Feuerzeugen: Feuerzeuge mit Plasma-Lichtbogen und solche mit einem Faden, vergleichbar mit dem Feuerzünder im Auto. Da die Faden-Feuerzeuge nur als Zigarettenanzünder dienen und keine Kerzen o.ä. anzünden können, beschränken wir uns im Folgenden auf Geräte mit Lichtbogen.



Was sind die Vorteile von USB Feuerzeugen?

Diese Feuerzeuge müssen nicht manuell nachgefüllt werden, da sie über ein USB-Ladekabel am PC oder mit einem anderen USB-kompatiblen Gerät aufgeladen werden können. Damit werden zugleich Einweg-Feuerzeuge überflüssig. Ein voll aufgeladenes USB Feuerzeug kann bis zu 300 mal gezündet werden, hält also relativ lange, gemessen an der nur kurzen Ladezeit von ein bis zwei Stunden.

Da keine Flamme entsteht, ist das Feuerzeug nicht anfällig für Wind und outdoor-geeignet. Der glühende Lichtbogen soll laut Angaben von Anbietern auch bei Unwetter nicht erlischen. Und nicht zuletzt: Mit einem Kauf tut man Gutes für die Umwelt. Die Feuerzeuge enthalten kein Butan und sind eine Alternative für Einweg-Produkte, die weggeworfen werden sobald sie leer sind. In dieser Hinsicht sind die neuen Gadgets auch kostensparend.

Wir haben einige beliebte Modelle entdeckt, die von Käufern sehr gut bewertet werden:

AngLink Elektronisches Feuerzeug

Die Besonderheit dieses trendigen Modells liegt in der doppelten Lichtbogenzündung. Bei Zündung werden zwei Lichtbogen sichtbar, die über Kreuz laufen. Im Vergleich zu Modellen mit einem einfachen Lichtbogen entsteht so eine größere Fläche zum Anzünden.

AngLink Feuerzeug bei Amazon für 24,99 Euro

Megainvo Stabfeuerzeug Lichtbogen

Das Feuerzeug mit Edelstahlgehäuse hat einen biegbaren Schwanenhals. Mit diesem wird insbesondere das Anzünden von Kerzen, dem Kamin oder von einem ungünstigen Winkel aus erleichtert. Durch die ergonomische Form des Griffs liegt das USB Feuerzeug gut in der Hand. Es ist mit einer Kindersicherung versehen.

Stabfeuerzeug Megainvo bei Amazon für 16,85 Euro



TOPKAY Lichtbogen Feuerzeug

Auch dieses wiederaufladbare Feuerzeug weist sich durch einen doppelten Plasma-Lichtbogen aus, wodurch das Anzünden erleichtert werden soll. Durch einfache Berührung eines Sensorknopfes wird das Feuerzeug gezündet. Vier blaue Lichter zeigen den aktuellen Akkustatus an.

TOPKAY Lichtbogen Feuerzeug bei Amazon für 17,99 Euro



MOHOO Lichtbogen Feuerzeug

Auch dieses Modell funktioniert mit einem doppelten Lichtbogen, der hier einen weiteren Vorteil verspricht: Ein super-schnelles Zünden. Das Feuerzeug von Mohoo ist durch einen massiven Deckel geschützt. So kann das Feuerzeug während des Aufladens nicht angehen.

MOHOO Lichtbogen Feuerzeug bei Amazon für 20,35 Euro

TESLA Lighter T08

Das sturmfeste Lichtbogen-Feuerzeug kommt in einem hochwertigen Vollmetall-Gehäuse daher. Bei vollem Akku sorgt das Gerät für 100 Anwendungen bevor es per USB wieder aufgeladen werden muss. Der 1100 Grad-heiße Lichtbogen entfacht alles, vom Grillanzünder über Zigarillos bis hin zu Gasherden.

TESLA Lichtbogen Feuerzeug bei Amazon für 19,90 Euro

METALBAY USB Feuerzeug

Mindestens genauso stylisch ist das Lichtbogen-Feuerzeug von Metalbay. Das Plasma-Feuerzeug der neuen Generation ist in einer Geschenkbox verpackt. Über eine Taste geht das Feuerzeug lautlos an und erlischt automatisch nach 10 Sekunden oder bei Schließen des Deckels.

METALBAY Lichtbogen Feuerzeug bei Amazon für 28,99 Euro

AUTSCA Feuerzeug

Auch das Autsca ist ein Doppelbogen-Feuerzeug. Es hat die gleichen Funktionen wie die vorhergehenden Geräte und schaltet sich automatisch ab, wenn es nicht benutzt wird. Eine blaue LED-Anzeige an der Seite zeigt an, wie voll der Akku ist. Im Vergleich zu den meisten anderen Modellen ist dieses USB Feuerzeug nicht schwarz, sondern glänzend stahlfarben.

AUTSCA elektrisches Feuerzeug bei Amazon für 20,99 Euro

TESLA Lighter T07

Ein weiteres Stabfeuerzeug ist dieses Modell von Tesla. Es liegt gut in der Hand und ist extrem wetterfest. Der Hals lässt sich hier aber nicht biegen.

TESLA Lighter T07 Stabfeuerzeug bei Amazon für 19,90 Euro

SHUNING Double Arc USB Feuerzeug

Einen besonderen Look hat dieses Feuerzeug. In mehreren coolen Designs erhältlich, verspricht das winddichte Doppelbogen-Feuerzeug von Shuning ein fünf mal schnelleres Zünden als bei Feuerzeugen mit nur einem Lichtbogen. Das USB Feuerzeug hat eine sehr lange Leistungsdauer. Nach etwa 2 Stunden Aufladung soll das Feuerzeug 300 Zündungen lang halten.

SHUNING USB Feuerzeug bei Amazon für 14,99 Euro