Neuer Kindle Paperwhite: Wasserdicht und Audible-Integration

Ab sofort verkauft Amazon den neuen Kindle Paperwhite. Er ist jetzt wasserdicht, besitzt ein komplett planes Frontdisplay, doppelt so viel Speicher und liest auch Audible-Hörbücher vor.

Vergrößern Der neue Amazon Kindle Paperwhite © Amazon

Amazon hat den Kindle Paperwhite überarbeitet. Der neue Kindle Paperwhite ist jetzt wasserdicht nach IPX8. Sie können mit dem neuen Paperwhite nun also unbesorgt am Pool oder in der Badewanne lesen. Fällt er doch einmal ins Wasser, so sollte er keinen Schaden nehmen (Süßwasser für bis zu 60 Minuten in einer Tiefe von bis zu zwei Metern). Bisher war nur der deutlich teurere Kindle Oasis wasserfest. Der preiswertere Kindle wiederum bleibt auch weiterhin nicht wasserfest.



Amazon hat den neuen Kindle Paperwhite außerdem etwas dünner (8,18 mm dick) und leichter (182 Gramm) gemacht: Er liegt wirklich angenehm leicht in der Hand, wovon wir uns bei einem Redaktionsbesuch überzeugen konnten. Die Vorderseite ist jetzt durchwegs plan, das Display lässt sich wie gehabt spiegelfrei auch bei Sonnenlicht ablesen.



Den Speicherplatz hat Amazon ebenfalls verdoppelt, und zwar auf 8 GB. Die Nutzer können also noch mehr große Dateien wie Hörbücher, Zeitschriften, Zeitungen und Comics auf dem Paperwhite speichern. Optional gibt es auch noch eine 32-GB-Variante.



Neu ist auch die Audible-Integration. Sie können sich nicht einfach nur Audible-Hörbücher vorlesen lassen – zum Beispiel über via Bluetooth gekoppelte Lautsprecher – sondern sogar bei einem Buchtitel fließend zwischen dem Lesen am Kindle und dem Hören wechseln.



Bildschirmgröße (6 Zoll) und Pixeldichte (300 ppi) bleiben unverändert. Die Anzahl der LEDs, die den Bildschirm beleuchten, hat Amazon aber auf fünf erhöht; das Frontlicht lässt sich anpassen. Einen Klinkenausgang gibt es wie gehabt nicht, nur WLAN, Bluetooth und SIM dienen der Datenübertragung. Letztere ist nur bei der höherpreisigen WLAN+4G-Version (bisher: 3G) vorhanden.



Mehr Einstellmöglichkeiten: Darüber hinaus hat Amazon an den Personalisierungsmöglichkeiten geschraubt. Der neue Homescreen soll es einfacher machen, die nächste Lektüre auf Basis der bisherigen Lesehistorie zu finden, inklusive Büchern bei Kindle Unlimited oder Prime Reading. Außerdem werden Fun Facts und Tipps angezeigt. Nutzer können zudem zwischen verschiedenen persönlichen Leseeinstellungen wechseln. Hierfür wählen sie die bevorzugte Schrift, Schriftdicke oder Textausrichtung und speichern diese unter dem gewünschten Namen.



Software-Update für alte Whitepaper: Der aktualisierte Homescreen sowie die Möglichkeit, die Leseeinstellungen schnell zu speichern und zwischen ihnen zu wechseln, wird ab morgen über ein Software-Update kostenlos auch für den Kindle Paperwhite der 6. Generation (2013) und neuere Kindle-Geräte ausgerollt.

Preis und Verfügbarkeit

Unverändert bleibt der Preis für den ab sofort erhältlichen neuen Kindle Paperwhite: Der neue Kindle Paperwhite kostet als reine WLAN-Version 119,99 Euro mit 8 GB Speicher beziehungsweise 149,99 Euro mit 32 GB Speicher. Zudem wird es eine Version mit kostenlosem 4G LTE und 32 GB für 229,99 Euro geben (hierbei fallen keine monatlichen Mobilfunkkosten an). Alle Modelle können ab sofort vorbestellt werden, Amazon liefert sie ab dem 7. November aus. Außerdem wird der Kindle Paperwhite auch bei Media Markt erhältlich sein.



Kunden können aus einer Vielzahl von Hüllen für den neuen Kindle Paperwhite wählen. Die Hüllen lassen sich wie ein Buch öffnen, aktivieren den Kindle beim Öffnen automatisch und versetzen ihn beim Schließen in den Ruhemodus. Verfügbar sind drei Materialien und diverse Farben: eine "Premium-Lederhülle" für 49,99 Euro, Lederhüllen in Schwarz, Bordeaux, Rot oder Indigo für je 39,99 Euro und wassergeeignete Hüllen in Kohlenschwarz, Gelb oder Blau für je 29,99 Euro.