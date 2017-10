Neuer Kindle Oasis ist wasserfest und spielt Hörbücher ab

Amazon hat den neuen Kindle Oasis vorgestellt. Es handelt sich um den ersten wasserfesten Kindle und Audible ist integriert.

Vergrößern Der neue Kindle Oasis von Amazon ist wasserfest. © Amazon

Amazon hat das neue Kindle Oasis vorgestellt und bezeichnet es als "fortschrittlichste Mitglied der Kindle-Familie". Im Vergleich zum Vorgängermodell bessert Amazon in allen Punkten nach und liefert auch spannende Neuerungen. So verfügt das neue Kindle Oasis über ein 7 Zoll großes Paperwhite-Display. Es ist damit das Modell mit dem größten Paperwhite-Display. Außerdem ist es das erste wasserfest Kindle und ist damit wasserdicht gemäß IPX-8 (bis zu 2 Meter, 60 Minuten). Ideal also für alle, die auch in der Badewanne oder im Pool ein Ebook oder Hörbüch lesen bzw. hören möchten. Hörbücher? Ja, denn im neuen Kindle Oasis ist auch Audible integriert, wodurch man Zugriff auf die gesamte Hörbuchbibliothek hat und sich die Bücher über Bluetooth-Lautsprecher und -Kopfhörer vorlesen lassen kann.

Vergrößern Der Kindle Oasis verfügt über ein 7 Zoll großes Paperwhite-Display © Amazon

Die Akku-Laufzeit des Kindle Oasis gibt Amazon mit "Wochen" an. Über die Schnellladefunktion kann das Gerät in unter zwei Stunden über das mitgelieferte Ladegeräte und in unter drei Stunden über USB und einen PC komplett aufgeladen werden. Der 7-Zoll große Paperwhite-Bildschirm bietet eine Pixeldichte von 300 ppi, integriertes und verstellbares Frontlicht und eine 16-stufige Grauskala. Das Kindle Oasis ist 159 x 141 x 3,4-8,3 Millimeter groß und wiegt 194 Gramm. Es ist wahlweise mit 8 Gigabyte oder 32 Gigabyte Speicher erhältlich. Die Verbindung ins Internet zur Übertragung der eBooks und Hörbücher erfolgt über WLAN 802.11b, g oder n.

Das neue Kindle Oasis kann ab sofort in drei Varianten vorbestellt werden und wird ab dem 31. Oktober ausgeliefert. Zur Auswahl stehen das Kindle Oasis mit 8 GB Speicher für 229,99 Euro, mit 32 Gigabyte Speicher für 259,99 Euro und mit 32 GB und Gratis 3G für 319 Euro. Zu Preisen zwischen 44,99 Euro aus Stoff und 59,99 Euro aus Leder sind wasserbeständige Hüllen mit Standfunktion für das Kindle Oasis verfügbar.