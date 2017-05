Neuer Home-Screen für den Facebook Messenger

Der Facebook Messenger bekommt per Update für iOS und Android einen übersichtlichen Home-Screen.

Vergrößern Der neue Home-Screen hält mit dem neuen Update Einzug im Facebook Messenger. © Facebook

Facebook liefert derzeit ein iOS- und ein Android-Update für seinen Messenger aus . Der Home-Screen des Nachrichten-Tools soll damit wieder übersichtlicher werden. Unter der Suchfunktion am oberen Bildschirmrand finden sich in der neuen Version drei Reiter mit „Nachrichten“, „Aktiv“ und „Gruppen“. Im Nachrichten-Bereich listet der Messenger alle Konversationen sowie aktuelle Messenger-Day-Beiträge von Freunden. Der Reiter „Aktiv“ zeigt alle Facebook-Freunde, die derzeit online sind. Gruppen-Chats werden im Kachel-Design unter „Gruppen“ aufgeführt.

Am unteren Bildschirmrand sind in Icon-Form die Bereiche Home, Anrufe, Kontakte und Games hinterlegt. Ein Fingertipp auf das Ring-Symbol in der Mitte öffnet wie gewohnt die Kamera. Bilder und Videos können hier in Snapchat-Manier mit Stickern und Filtern versehen werden. Facebook will im Icon-Menü mit den nächsten Update außerdem einen Entdecken-Button einführen. Was sich genau dahinter verbergen wird, ist noch nicht bekannt.

