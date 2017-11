Neuer Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 mit E-Paper-Display

AVM erweitert seine Produktpalette um einen neuen Heizkörperregler mit E-Paper-Display und Steuerung über das Internet.

Vergrößern Der Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 verfügt über ein E-Paper-Display. © avm.de

Hersteller AVM hat ab sofort den neuen Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 im Angebot. Das Gerät für 59 Euro ist für den gemeinsamen Einsatz mit einer FRITZ!Box gedacht und reguliert automatisch die Temperatur im Raum. AVM verbaut erstmals ein E-Paper-Display in seinem Heizkörperregler. Dieses soll Strom sparen und gleichzeitig besser ablesbar sein. Dazu trägt auch die Möglichkeit bei, den Inhalt des Displays in 90-Grad-Schritten zu drehen. Ins Heimnetz eingebunden wird das Thermostat per DECT ULE (Ultra Low Energy). Dadurch kann der Regler per Smartphone, Tablet oder FRITZ!Fon gesteuert werden. Über MyFRITZ ! Wird der Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 auch aus der Ferne über das Internet bedienbar.

Doch auch ohne händisches Eingreifen soll der Heizkörperregler die Raumtemperatur über individuell einstellbare Zeitprogramme regeln. Zu den Komfortfunktionen gehören eine Urlaubsschaltung, Fenster-offen-Erkennung sowie Frost- und Kalkschutz. Mit regelmäßigen Updates will AVM den Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 aktuell halten und neue Funktionen integrieren. Eine Tastensperre hält den Nachwuchs außerdem von versehentlichen Änderungen ab. In großen Räumen lassen sich mehrere FRITZ!DECT 301 zu einer Gruppe zusammenfassen. Das Thermostat ist mit allen gängigen Heizkörperventilen kompatibel. Für die Befestigung wird kein Spezialwerkzeug benötigt.



