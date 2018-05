Neue Wochenend-Deals im PlayStation Store

Sony gewährt am Wochenende wieder Rabatte von über 50 Prozent auf ausgewählte Spiele im PlayStation Store.

Die Angebote für PlayStation 4 gelten bis zum 22. Mai, wer am Wochenende also anderweitig beschäftigt ist, kann auch zum Wochenanfang noch zuschlagen. Ein echtes Schnäppchen ist beispielsweise Sony Actionspiel Horizon Zero Dawn, für das Spieler im Rahmen der Aktion mit 19,99 Euro 50 Prozent weniger zahlen. Die Erweiterung ist ebenfalls 35 Prozent günstiger und kostet nur noch 12,99 Euro. Wer das grandiose Open-World-Game Grand Theft Auto V bislang verpasst hat, kann für 29,99 Euro zuschlagen und dabei 57 Prozent sparen. Lohnenswert ist auch das Gangster-Epos L.A. Noire welches anstelle von knapp 40 Euro nur 29,99 Euro kostet.

Ebenfalls zum halben Preis von 7,49 Euro wird beispielsweise die Erweiterung Rückkehr des Totenbeschwörers für Diablo III angeboten. Spieler mit Humor sollten hingegen ein Blick auf South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe werfen. Das ungewöhnliche Rollenspiel zur TV-Serie kostet mit 24,99 Euro 58 Prozent weniger als bisher. Wer hingegen 69,99 Euro aufbringen kann, erhält mit dem Bundle aus den Blockbustern Call of Duty: WWII und Destiny 2 viel Unterhaltung für endlose Stunden. Komplett kostenlos ist an diesem Wochenende hingegen der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege. Bis zum 22. Mai können Nutzer den Dauerbrenner unverbindlich ausprobieren und die Vollversion im Anschluss bei Gefallen zum reduzierten Preis erstehen.

