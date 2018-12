Neue Weihnachtsangebote im Playstation Store

Die Weihnachtsangebote im Playstation Store gehen in die dritte und letzte Runde. Erneut locken satte Rabatte auf PS4-Games.

Sony bietet im Rahmen der Weihnachtsangebote im Playstation Store auch in der dritten Woche wieder zahlreiche Spiele bis zu 60 Prozent günstiger an. So kostet das aktuelle Spider-Man-Abenteuer nur 40 statt 70 Euro. Assassin‘s Creed Odyssey steht zum halben Preis von 35 Euro zum Kauf bereit. Auch das eher negativ aufgenommene Fallout 76 kostet mit 35 Euro nur noch die Hälfte. Die Preisersparnis beim aktuellen Stealth-Spiel Hitman 2 fällt mit 28 Prozent etwas geringer aus, interessierte Spieler zahlen 50 statt 70 Euro. Viele der angebotenen Spiele lassen sich mit einem Aufpreis von 10 oder 20 Euro zur Deluxe Edition mit vielen Zusatzinhalten upgraden.

Wer Autorennspiele bevorzugt, findet mit The Crew 2 für 20 statt 70 Euro oder Need for Speed Payback für 15 statt 50 Euro zwei erstklassige Vertreter des Genres. Multiplayerfans sollten sich hingegen Destiny 2 anschauen: Die Erweiterung Forsaken kostet mit 30 Euro 25 Prozent weniger als bisher. Die Complete Edition mit Destiny 2 samt zahlreichen Erweiterungen kostet hingegen 60 Euro. Sportspielfreunde kommen mit NBA 2K19 für 35 statt 70 Euro und UFC 3 für 25 statt 70 Euro auf ihre Kosten. Wer satte 100 Euro ausgeben kann, erhält mit dem EA Sports 19 Bundle die aktuellen Ableger von Madden, FIFA, NBA Live und NHL in einem Paket.

Weihnachtsangebote im Playstation Store anschauen