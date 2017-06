Neue Top-Modelle: AVM verkauft Fritzbox 7590 und 6590 Cable

AVM verkauft ab nächster Woche seine beiden neuen Fritzbox-Flaggschiffe: Die Fritzbox 7590 für DSL-Anschlüsse und die Fritzbox 6590 Cable für Kabelanschlüsse.

Vergrößern LInks liegend die Fritzbox 7590, rechts stehend die Fritzbox Cable 6590. © AVM

Die Fritzbox 7590 eignet sich für DSL-Anschlüsse inklusive Supervectoring 35b. Die Fritzbox 7590 erreicht eine Downstream-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. In der Wohnung verteilt die Fritzbox ihre Daten über Dualband WLAN AC+N mit 4x4 Multi-User MIMO (2,4 GHz + 5 GHz).



Zur weiteren Ausstattung gehören Gigabit-LAN und eine komplette Telefonanlage mit Dect-Basis. Wie gehabt können Sie auch die Smart-Home-Geräte von AVM mit der Fritzbox 7590 via Dect ULE verbinden: also den Heizkörper-Thermostat Fritz Dect 300 und die beiden schaltbaren Zwischenstecker alias Funksteckdosen Fritz Dect 200 und Fritz Dect 210 – letztere ist spritzwassergeschützt.



Tipp: Sie benutzen bereits Smart-Home-Zubehör von AVM und brauchen ein paar Tuning-Tipps? Dann lesen Sie hier weiter: AVM Fritzbox und Smart Home: Die besten Tipps & Tricks .

Wie stellen die Fritzbox 7590 in dieser Meldung ausführlich vor. AVM verlangt für die Fritzbox 7590 269 Euro (UVP). Der Verkauf beginnt nächste Woche.

* Unterstützt ADSL, VDSL, VDSL Vectoring, Supervectoring 35b mit bis zu 300 MBit/s

* DSL, All-IP, ISDN, analog

* Gigabit-WAN-Port

* 4x4 Dualband WLAN AC+N mit Multi-User MIMO (1.733 MBit/s + 800 MBit/s)

* 4 Gigabit-LAN-Ports

* 2 USB-3.0-Ports

* Dect-Basis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen

* ISDN-S₀-Bus für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage

* 2 Anschlüsse für analoges Telefon oder Fax

* Fritz OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, Fritz NAS, WLAN-Gastzugang, My Fritz

* Abstände der Wandhalterung wie bei Fritzbox 7490

* Fünf Jahre Garantie

* Preis: 269 Euro (UVP)

Fritzbox 6590 Cable

Die Fritzbox 6590 Cable wiederum ist an Kunden gerichtet, die ihre Internetverbindung über einen Kabelanschluss bekommen. Dank der 32x8 Docsis-3.0-Kanalbündelung soll diese Kabel-Fritzbox bis zu 1,7 GBit/s in die Wohnung liefern. In der Wohnung verteilt die Fritzbox ihre Daten über Dualband WLAN AC+N mit 4x4 Multi-User MIMO (2,4 GHz + 5 GHz). Die Fritzbox 6590 Cable besitzt ebenfalls eine Telefonanlage und unter anderem vier Gigabit-LAN-Anschlüsse. Zum Thema Smart Home gilt auch hier das oben zur Fritzbox 7590 Gesagte.



AVM verkauft die Fritzbox 6590 ab nächster Woche für 269 Euro UVP.

➤ Fritzbox 6590 Cable bei Amazon ab 269 Euro bestellen



* 32x8 Docsis-3.0-Kanalbündelung (1,7 GBit/s Download, 240 MBit/s Upload)

* 4x4 Dualband WLAN AC+N mit Multi-User MIMO (1.733 MBit/s + 800 MBit/s)

* 4 Gigabit-LAN-Ports

* 2 USB-2.0-Ports

* Dect-Basis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen

* Interner ISDN-S₀-Bus für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage

* 2 Anschlüsse für analoges Telefon oder Fax

* Überträgt das Kabel-TV (DVB-C) zusammen mit Fritz-App TV oder VLC-Player per WLAN auf mobile Geräte im Heimnetz

* Fritz OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, Fritz NAS, WLAN-Gastzugang, My Fritz

* Fünf Jahre Garantie

* Preis: 269 Euro (UVP)