Neue Fritzbox 5491 Fiber für Downloads mit bis zu 1 Gbit/s

Mit der Fritzbox 5491 Fiber stellt AVM eine neue Fritzbox vor, mit der Downloads mit bis zu 1 Gbit/s möglich sind. Die Details.

Vergrößern Die Fritz!Box 5491 Fiber © AVM

Der Berliner Hersteller AVM hat auf dem Broadband World Forum in Berlin (24. - 26. Oktober) die neue Fritzbox 5491 für GPON-Glasfaseranschlüsse vorgestellt. Das neue Endgerät kann direkt an eine Glasfaserdose (Gf-TAE oder FTU) angeschlossen werden und setzt auf GPON (Gigabit Passive Optical Network) für den Einsatz an FTTH-Anschlüssen (Fiber to the Home).

Die Fritzbox 5491 unterstützt damit Downloads mit einer Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde, wodurch also bis zu 125 Megabyte pro Sekunde übertragen werden können. Ansonsten entspricht die Ausstattung der der bereits verfügbaren Fritzbox 5490. Es werden also WLAN AC (5 GHz) mit bis zu 1.300 Mbit/s und WLAN N (2,4 GHz) mit bis zu 450 MBit/s unterstützt. Für HD-Telefonie kommt eine Telefonanlage mit Anrufbeantwortern, integrierter DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone und Anschlussmöglichkeiten für Analog-, ISDN- und IP-Telefone zum Einsatz. Hinzu kommen die auf DECT basierenden Smart-Home-Funktionen. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf (Stand-by) gibt AVM mit ca. 7 Watt an.

Ein paar weitere technische Infos zur Fritzbox 5491:

Direkter Zugang FTTH-Anschlüsse (Gigabit Passive Optical Network)

Für den direkten Anschluss an die Glasfaserdose, optional an ONU einsetzbar

Gigabit-Internet, Telefonie und IP-TV

Dualband WLAN AC+N mit 1.300 (5 GHz)+ 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig

4 Gigabit-LAN-Anschlüsse für PC, Spielekonsole und mehr

2 USB-3.0-Ports für Drucker und Speicher (NAS)

DECT-Basis für bis zu 6 Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Zwei Anschlüsse für analoges Telefon oder Fax (a/b-Port)

Mediaserver für Musik, Bilder und Filme im Heimnetz

NAS-Funktionalität (FTP, SMB, UPnP AV)

FRITZ!OS mit MyFRITZ!, Smart-Home-Funktionen, Kindersicherung etc.

WLAN-Gastzugang – der sichere Hotspot für Freunde und Besucher

Einfaches Einrichten über die Benutzeroberfläche im Browser

