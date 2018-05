Neue Details und Bilder zum HTC U12+ geleaked

Der Twitter-Nutzer Evan Blass alias evleaks hat heute mutmaßliche Render-Bilder und Specs zum HTC U12+ veröffentlicht.

Vergrößern So könnte das HTC U12+ aussehen. © twitter.com/evleaks

Der bekannte Leaker Evan Blass hat heute über den Micro-Blogging-Dienst Twitter neue Render-Bilder und die mutmaßliche komplette Spezifikationsliste von HTCs U12+ veröffentlicht. Das Flaggschiff bietet demnach ein 6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.880 x 1.440 Pixeln. Es unterstützt HDR 10 und ist durch Gorilla Glass 3 vor Kratzern geschützt.

Im Gehäuse, das voraussichtlich in den Farben Dunkelblau, Dunkelrot und Schwarz erhältlich sein wird, werkeln ein Snapdragon 845 mit 2,6 GHz und stattliche 6 GB RAM. Der interne Speicher bietet wahlweise 64 oder 128 GB und lässt sich per microSD-Karte erweitern. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Dual-Kamera mit 12 und 16 Megapixeln sowie 4K-Videoaufnahmen an der Rückseite und eine 8-MP-Linse an der Front.

Das HTC U12+ unterstützt außerdem Edge Sense 2. Über das Feature können auf Wunsch unterschiedliche Smartphone-Funktionen über einen Druck auf den Gehäuse-Rahmen ausgelöst werden. Ebenfalls an Bord sind druckempfindliche Buttons und ein noch nicht näher erläutertes „Touch Feedback“-Feature. Der integrierte Akku fasst 3.500 mAh und als mobiles Betriebssystem kommt Android 8.0 zum Einsatz. Offiziell enthüllt wird das HTC U12+ voraussichtlich bereits am 23. Mai 2018.

Die besten Android-Smartphones im Test