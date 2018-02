Die Deutsche Telekom hat zusammen mit 1NCE eine neue Datenflatrate vorgestellt. Für 10 Jahre Nutzungsdauer zahlt man einmalig 10 Euro pro SIM-Karte. Doch es gibt einen Riesen-Haken.

Vergrößern Neue Datenflatrate: 10 Euro für 10 Jahre – für IoT © 1NCE

Die Deutsche Telekom hat zusammen mit dem Kölner Mobilfunkprovider 1NCE die nach eigener Aussage „europaweit erste Daten-Flat für das Internet der Dinge“ vorgestellt. Kunden zahlen in diesem Prepaid-Tarif also für zehn Jahre Nutzungsdauer genau ein einziges Mal zehn Euro pro SIM-Karte. Die Daten werden mit maximal 3G übertragen, LTE-Tempo steht also nicht zur Verfügung.



Flatrate bedeutet in diesem Fall aber nicht unbegrenztes Datenvolumen, ganz im Gegenteil: 500 Megabyte Daten darf das mit der SIM-Karte ausgestattete IoT-Gerät in den zehn Jahren verbrauchen. Die Kunden sollen damit kalkulierbare Kosten für den 10-Jahres-Zeitraum haben. Es gibt keine monatlichen Abrechnungen, keine Zusatzgebühren und keinen Tarif-Dschungel. Sollten die 500 MB doch nicht ausreichen, kann der Kunde zusätzliches Datenvolumen dazubuchen. Zu den Kosten dafür sagen Telekom und 1NCE nichts.



Diese zehn Jahre sieht die Telekom als die „gesamte Lebensdauer des vernetzten Gerätes“ an. Das könnte hinkommen. Für vernetzte Rauchmelder mit fest verbauter Batterie nennen die Hersteller ebenfalls zehn Jahre als typische Einsatzzeit.



Das Angebot gilt zunächst innerhalb der Europäischen Union sowie in der Schweiz und Norwegen. 1NCE, an dem die Telekom auch beteiligt ist, vernetzt im Internet der Dinge (Internet of Things; IoT) Maschinen und Geräte, die nur geringe Datenmengen in unregelmäßigen Zeitabständen übertragen - etwa intelligente Wasserzähler oder Rauchmelder. Die Telekom stellt 1NCE Kapazitäten aus ihrem Maschinennetz als Teil von 5G zur Verfügung.



1NCE und Telekom nutzen für die Datenübertragung die Narrowband-IoT-Technologie (NB-IoT) der Telekom. NB-IoT erziele laut Telekom große Reichweiten, verbrauche kaum Energie (für die oft akku-betriebenen IoT-Geräte ein wichtiger Aspekt), koste vergleichsweise wenig und richte sich insbesondere an Kunden aus dem Energiebereich, dem Transport- und Logistik-Sektor und der öffentlichen Hand mit ihren Smart Cities.



Wie gesagt: Der 10-Jahre-Flatrate-für-10-Euro-Tarif umfasst nur 500 Megabyte und gilt nur für IoT-Geräte, die wenig Datenvolumen verursachen. Und es handelt sich offensichtlich um ein reines B2B-Angebot, Privatkunden können die Flatrate offensichtlich nicht buchen.