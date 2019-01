Netflix warnt vor "Bird Box"-Challenge

Netflix sieht sich gezwungen, vor einem neuen Internet-Trend zu warnen. Der "Bird Box"-Challenge. Die Gründe.

Vergrößern Der Netflix Film "Bird Box" mit Sandra Bullock läuft seit Dezember 2018 bei Netflix

Netflix warnt vor einem neuen Internet-Trend, der seit einigen Tagen die Runde macht. Auslöser des Trends ist der Netflix-Film "Bird Box" mit Sandra Bullock in der Hauptrolle, der seit Dezember 2018 hier bei Netflix verfügbar ist.

In dem - übrigens durchaus sehenswerten - Horror-Film "Bird Box" mit dem deutschen Untertitel "Schließe Deine Augen", sind eine Mutter und ihre zwei Kinder dazu gezwungen, mit verbundenen Augen in der freien Natur herumzulaufen, weil sie sich nur so vor einer tödlichen Gefahr schützen können, die viele Menschen zum Freitod getrieben hat.

Die Geschehnisse im Film "Bird Box" hat offenbar viele Internet-Nutzer zur sogenannten "Bird Box"-Challenge inspiriert. Dabei laufen die Personen - mit oder ohne ihren Kindern - im echten Leben mit verbundenen Augen durch die Gegend, um die Challenge zu gewinnen. Eine clevere Idee ist das nicht, wenn man bedenkt, was alles dabei passieren kann....



Wie weit verbreitet dieser Trend ist, lässt sich nicht genau abschätzen. Allerdings sieht sich Netflix dennoch dazu gewungen, per Tweet vor der "Bird Box"-Challenge zu warnen. Konkret heißt es in dem Tweet von Netflix USA von Mittwochnachmittag (US-Zeit):

"Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber: BITTE VERLETZEN SIE SICH NICHT BEI DIESER BIRDBOX-CHALLENGE. Wir wissen nicht, wie das angefangen hat, und wir schätzen Ihre Liebe, aber Jungs und Mädchen haben nur einen Wunsch für 2019 und der ist es, dass Sie wegen eines Memes nicht im Krankenhaus landen."



Der Tweet sorgt bei einigen Twitter-Nutzern für Verwunderung, auf welche (blöde) Ideen so manche Mitmenschen kommen. "Erst die Tide-Pods-Challenge und dann so etwas?", fragt einer der Twitter-Nutzer. Ein anderer schreibt mit Sarkasmus: "Ihr wisst schon, dass die Leute, die die Challenge machen, die Warnung nicht lesen können? Weil sie ihre Augen verbunden haben..."

Und wieder ein anderer Twitter-Nutzer stellt nüchtern fest: "Das ist keine Challenge. Das ist natürliche Auslese in Aktion. Lasst die Natur ihre Arbeit erledigen..."



