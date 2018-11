Netflix veröffentlicht 3 Filme zuerst im Kino - der Grund

Netflix wird drei Filme vorerst nur im Kino zeigen und nicht zeitgleich streamen. Dafür hat Netflix aber gute Gründe.

Seit Jahren macht Netflix deutlich, dass Filme des Unternehmens noch am selben Tag, an dem sie in Kinos gezeigt werden, online per Stream verfügbar sind. Nun macht Netflix teilweise eine Kehrtwende und eine Erklärung gibt es dazu auch.

Gerade bei der Rekrutierung von renommierten Filmemachern, sowie bei der Vergabe von Preisen, wurde Netflix durch seine „Day-and-Date“-Strategie oftmals benachteiligt. Traditionelle Studios sowie der Netflix-Konkurrent Amazon haben den Streaming-Anbieter in Bieterkämpfen schlagen können, weil einige Regisseure und Produzenten eine traditionelle Kinoausstrahlung bevorzugen. Dabei hat Netflix den Film „The Big Sick“ an Amazon verloren, die Macher von „Crazy Rich Asians“ gingen zu Warner Bros.

Bei den Film-Festspielen in Cannes wurde Netflix wegen seiner Strategie vom Wettbewerb sogar komplett ausgeschlossen und unter Hollywood-Größen wurden ebenfalls Stimmen laut, dass Netflix-Filme nicht für die Oscars zugelassen werden sollten.

Drei Filme aus dem Netflix-Lager erhalten nun eine Sonderbehandlung. Dabei handelt es sich um zum einen um „Roma“, ein Schwarz-Weiß-Drama von Alfonso Cuarón, das auf Filmfestivals als Meisterwerk gefeiert wird. Weiterhin gab Netflix bekannt, dass zwei weitere Filme zunächst für kurze Zeit exklusiv im Kino zu sehen sind: „Ballad of Buster Scruggs“ der Coen Brüder und „Bird Box“, ein postapokalyptischer Thriller in dem auch Sandra Bullock mitspielt.

Damit dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die Filme auch für den Oscar nominiert werden könnten.

Der Film "Roma" wird nach dem Kinostart (am 21. November) ab dem 14. Dezember dann auch bei Netflix per Stream verfügbar sein. Ballad of Buster Scruggs ab dem 16. November und Bird Box ab dem 21. Dezember.

