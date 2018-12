"Netflix-Abo jetzt schon ab 2,49 Euro" - das ist die gute Nachricht, es gibt aber auch mehrere schlechte News für Netflix-Fans.

Vergrößern Netflix testet Wochen-Abo ab 2,49 Euro © Netflix

Netflix für 2,49 Euro ist demnach ein neues Wochenabo „Basic“ ohne HD-Inhalte. Das Wochenabo in der HD-Version soll wiederum 2,99 Euro kosten und die 4K-Variante kommt in der Woche auf 3,99 Euro. Derartige Wochen-Abonnements hat Netflix bisher nicht angeboten, Netflix gibt es sonst nur als Monats-Abo.

Einschränkung Nummer 1: Netflix scheint das Wochen-Abo derzeit nur für Internetnutzer aus Österreich anzubieten.

Einschränkung Nummer 2: Wie futurezone schreibt, bekommen keineswegs alle Internetnutzer aus der Alpenrepublik dieses Angebot angezeigt, sondern Netflix bietet es offensichtlich nur bestimmten österreichischen Nutzern an. So bekam es die Futurezone-Redaktion auf dem Desktop-PC zu sehen, nicht aber auf dem Smartphone.

Für Deutschland gibt es bisher keine Hinweise dafür, dass Netflix ebenfalls Wochen-Abos anbieten könnte.

Für wen lohnt sich ein Wochen-Abo? Wer Netflix durchgehend sehen will, kommt mit einem Monats-Abo deutlich günstiger davon. Basic gibt es monatlich bereits für 7,99 Euro, Standard für 10,99 Euro und Premium für 13,99 Euro. Doch ein Wochen-Abo lohnt sich für Fans bestimmter Serien. Stellt Netflix nämlich die neue Staffel einer Serie online, dann bucht man eben schnell mal das Wochen-Abo, besorgt sich ausreichend Chips, Fertig-Pizzas und Getränke, schließt die Wohnung ab, hängt das Telefon aus beziehungsweise schaltet das Smartphone aus – und zieht sich dann in aller Ruhe alle Folgen der neuen Staffel am Stück rein. Das ist dann deutlich günstiger als ein Monats-Abo.

