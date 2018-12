Netflix: Serien- und Film-Highlights im Januar 2019

Die zweite Staffel von Star Trek: Discovery startet im Januar auf Netflix. Hier alle weiteren Highlights.

Netflix hat die Serien und Filme vorgestellt, die ab Januar 2019 für alle Abonnenten des Dienstes verfügbar sein werden. Sci-Fi-Fans dürfen sich auf den Start der zweiten Staffel von Star Trek: Discovery freuen. Los geht´s am 18. Januar 2019 und es folgen dann wöchentlich neue Episoden. Kuriose Vorfälle in verschiedenen Regionen der Galaxie fordern die Discovery mit Christopher Pike von der Enterprise als vorübergehendem Kapitän zu einer neuen Mission heraus.

Zusätzlich gibt es noch viele weitere Netflix-Original-Serien und Netflix-Filme, die im Laufe des Januar starten werden. Hinzu kommen Filme und Serien anderer Produzenten.

1. Januar 2019

Comedians der Welt – Netflix-Original-Serie

In dieser Stand-up-Comedyserie bringen 47 Comedians aus 13 verschiedenen Regionen der Welt ihre Zuschauer mit kosmopolitischem Humor zum Lachen. Ilka Bessin zeigt ihr erstes Stand-up-Programm ohne die Kunstfigur „Cindy aus Marzahn"



Aufräumen mit Marie Kondo – Netflix-Original-Serie

Die japanische Entrümpelungs-Expertin Marie Kondo verrät, wie Sie zu Hause und im Leben mit der innovativen Konmari-Methode gekonnt ausmisten – für mehr Lebensqualität.



Eine Reihe betrüblicher Ereignisse: Staffel 3 – Netflix-Original für Kinder

Im dritten und letzten Teil der Serie schrecken die Baudelaire-Waisen vor nichts zurück, um die Rätsel um die freiwillige Feuerwehr zu lösen und Graf Olaf aufzuhalten.



Pinky Malinky – Netflix-Original für Kinder

Pinky Malinky ist zwar ein Hotdog, doch er ist alles andere als ein armes Würstchen. Zusammen mit seinen besten Freunden genießt er das Leben in vollen Zügen.

Sword Art Online II



2. Januar 2019

Die irre Heldentour des Billy Lynn



4. Januar 2019

Lionheart – Netflix-Film

Als ihr Vater erkrankt, übernimmt Adaeze mit ihrem verschrobenen Onkel die Leitung des Familienunternehmens und muss sich in einer von Männern dominierten Welt behaupten.

Und atmen Sie normal weiter – Netflix-Film

Die Lebenswege einer alleinerziehenden, von Armut geplagten Mutter und einer Geflohenen aus Guinea kurz vor der Abschiebung kreuzen sich auf unerwartete Weise in Island.

Kaya Yanar: Reiz der Schweiz



6. Januar 2019

Grimm - Staffel 6

The LEGO Batman Movie



9. Januar 2019



Godzilla The Planet Eater – Netflix-Anime

Da die Erdallianz geschwächt ist, zieht Haruo ein Bündnis mit den Exif in Betracht. Deren Todeskult ruft ein Monster herbei, das die Welt zu zerstören droht.



10. Januar 2019



When Heroes Fly – Netflix-Original-Serie

Jahre nach einer schlimmen Auseinandersetzung versöhnen sich vier israelische Veteranen wieder und reisen auf der Suche nach einer Totgeglaubten nach Kolumbien.

Die Schöne und das Biest



11. Januar 2019

Sex Education – Netflix-Original-Serie

Der jungfräuliche Otis tritt in die Fußstapfen seiner Mutter – eine Sexualtherapeutin – und gründet mit Rebellin Maeve in der Schule eine geheime Sexualtherapiepraxis.

Friends from College: Staffel 2 – Netflix-Original-Serie

Auch nach Fehlern und verletzten Gefühlen muss das Leben weitergehen. Doch in Anbetracht der bevorstehenden Hochzeit will die Clique mit der Vergangenheit abschließen.



Titans – Netflix-Original-Serie

Mit Batmans einstigem Schützling Robin als Anführer kämpft eine heldenhafte Teenagerclique nicht nur gegen das Verbrechen, sondern auch gegen ihre inneren Dämonen.

Solo – Netflix-Film

Ein junger Surfer namens Alvaro Vizcaino fällt in einem entlegenen Teil der Kanarischen Inseln versehentlich von einer Klippe und kämpft schwer verletzt ums Überleben.

The Last Laugh – Netflix-Film

Buddy Green gab seine Karriere als Stand-up-Comedian für seine Familie auf. 40 Jahre später will ihm sein ehemaliger Talentmanager zeigen, was er im Leben verpasst hat.

Remastered: Massacre at the Stadium – Netflix-Original-Film

Der Mord am chilenischen Protestsänger Victor Jara wurde jahrelang einem Mitglied von Pinochets Militär angelastet. Im Exil versucht dieser, seine Unschuld zu beweisen.

World War Z

14. Januar 2019

Das größte Spiel seines Lebens



15. Januar 2019

Er kennt keine Gnade – Netflix-Film

Eine Gang hat seine Familie ermordet. Yul begibt sich in einem Gefängnis für Schwerstkriminelle auf einen Rachezug und steht eines Tages dem Anführer gegenüber.

Sebastian Maniscalco: Stay Hungry – Netflix-Original-Comedy

Der US-Comedian Sebastian Maniscalco ist stolz auf seine italienischen Wurzeln. Sein persönliches Erfolgsrezept: Arbeit, Ausdauer und gesunder Appetit.

16. Januar 2019

T2: Trainspotting



18. Januar 2019

Grace and Frankie: Staffel 5 – Netflix-Original-Serie

Zwei grundverschiedene Frauen kommen sich wohl oder übel näher, als sie erfahren, dass ihre Gatten seit 20 Jahren nicht nur Geschäfts-, sondern auch Liebespartner sind.

Star Trek: Discovery: Staffel 2 – Netflix-Original-Serie (wöchentlich neue Episoden)

Kuriose Vorfälle in verschiedenen Regionen der Galaxie fordern die Discovery mit Christopher Pike von der Enterprise als vorübergehendem Kapitän zu einer neuen Mission heraus.



IO – Netflix-Film

Die Teenagerin Sam ist eine der wenigen Überlebenden auf der Erde. Kann sie ihren untergehenden Planeten retten, bevor sie vom letzten Shuttle allein zurückgelassen wird?



Soni – Netflix-Film

Eine aufbrausende Polizistin und ihre pflichtbewusste Chefin bekämpfen die Gewalt gegen Frauen. Doch auch privat haben sie mit veralteten Geschlechterrollen zu kämpfen.



Fyre: The Greatest Party That Never Happened – Netflix-Original-Dokumentation

Das Fyre-Festival wurde als luxuriöses Musikfestival voller Stars und Sternchen auf einer schicken Insel angepriesen. Doch die Realität war weit davon entfernt.



Trigger Warning with Killer Mike – Netflix-Original-Dokumentation

In dieser aufrührerischen Comedy-Dokureihe widmet sich der rappende Aktivist Killer Mike mit seinem lustigen Korrespondenten-Team gesellschaftlich relevanten Themen.



Carmen Sandiego – Netflix-Original-Serie für Kinder

Carmen Sandiego ist wieder da! Diese Serie begleitet sie bei ihren weltweiten Gaunereien und gibt Einblicke in die einstigen Eskapaden, die sie zur Superdiebin machten.

American Crime Store - Der Mord an Gianni Versace

Die Coal Valley Saga



21. Januar 2019

Justice – Netflix-Original-Serie

Anstatt der väterlichen Kanzlei beizutreten, will Farah trotz der Erwartungen ihrer Familie nach ihrer Rückkehr nach Abu Dhabi als Verteidigerin auf eigenen Füßen stehen.



24. Januar 2019



Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes – Netflix-Original-Dokumentation

Dieses filmische Selbstporträt anhand von Interviews mit Ted Bundy liefert einzigartige Einblicke in den Geist eines berüchtigten Serienmörders.



25. Januar 2019

Black Earth Rising – Netflix-Original-Serie

Kate Ashby wurde als Kind vor dem schrecklichen Völkermord in Ruanda gerettet. Doch dem Schatten ihrer Vergangenheit kann sie kaum entkommen.

Kingdom – Netflix-Original-Serie

Der König ersteht wieder auf und eine rätselhafte Seuche bricht aus. Um das Böse zu entlarven und sein Volk zu retten, muss der Prinz eine neue Art von Feinden besiegen.

Club de Cuervos: Staffel 4 – Netflix-Original-Serie

Als Partylöwe Chava und seine Schwester Isabel den Fußballverein ihres Vaters erben, geraten sie nicht nur mit hohen Erwartungen, sondern auch miteinander in Konflikt.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Staffel 4 Teil 2 – Netflix-Original-Serie

Als Personalleiterin der Start-up-Firma Giztoob steht Kimmy vor neuen Herausforderungen. Jacqueline nimmt Titus bei ihrer neuen Talentagentur White Talent unter Vertrag.

Animas – Netflix-Film

Ihr bester Freund verhält sich nach einem Zwischenfall merkwürdig. Für eine junge Frau beginnt damit die Hölle auf Erden, in der Albtraum und Realität verschwimmen.

Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 2



29. Januar 2019



Gabriel "Fluffy" Iglesias: One Show Fits All – Netflix-Original-Comedy

In diesem neuen Comedy-Special sinniert Gabriel Iglesias alias „Fluffy“ u. a. über seinen pubertierenden Sohn, Begegnungen mit Snoop Dogg und einen übereifrigen Fan.

30. Januar 2019

Queen of Katwe



31. Januar 2019

Pose – Netflix-Original-Serie

Dieses Tanz-Musical taucht ein in die glamouröse LGBTQ-Szene im New York City der 80er Jahre, die in einer Gesellschaft und Ära der Gegensätze nur eines will: Respekt.

Jessie: Staffel 3

Saving Mr. Banks

2012

Haben Sie das von den Morgans gehört?

30 Minuten oder weniger

Zwei wahnsinnig starke Typen

Spider-Man

Spider-Man 3



Und... bald auf Netflix

Marvel's The Punisher: Staffel 2 – Netflix-Original-Serie

Frank möchte eine Teenagerin vor einer korrupten politischen Dynastie beschützen und ist zu allem bereit, um Russo ein für alle Mal unschädlich zu machen.