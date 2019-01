Netflix: Neue Serien und Filme im Februar 2019

Panagiotis Kolokythas

Wir werfen einen Blick auf die Neuheiten bei Netflix im Februar 2019. Darunter: Die Serie The Umbrella Academy startet.

Auch im Februar 2019 hat Netflix mal wieder ein vollgepacktes Programm mit neuen Netflix-Original-Serien und -Filmen. So startet am 15. Februar die Netflix-Serie The Umbrella Academy, in der eine dysfunktionale Familie aus Superhelden versucht, ihr gemeinsames Leben zu meistern und nebenbei auch noch eine drohende Apokalypse verhindern muss. Die Serie basiert auf ein Dark-Horse-Comic, der von Gerard Way (Autor) und Gabriel Bá (Illustrator) stammt.

Netflix Original Serien im Februar 2019

1.2.: Nightflyers

Als die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht, begeben sich acht Wissenschaftler mit telepathischer Hilfe auf die gewagte Suche nach Außerirdischen

1.2.: Matrjoschka

Nadia stirbt immer wieder, um dann erneut die Party ihres 36. Geburtstags zu erleben. Gefangen in einer surrealen Zeitschleife muss sie sich ihrer Sterblichkeit stellen.

14.2.: Dirty John

Staffel 1 dieser auf dem Podcast basierenden Kriminalanthologie nach wahren Verbrechen befasst sich mit John Meehan, dessen Romanze mit Debra Newell zum Albtraum wird.

15.2.: The Umbrella Academy

22.2.: Subura

Während sich der Kampf um Land, Geld und Macht zuspitzt, planen die jungen Emporkömmlinge Aureliano, Spadino und Lele, die kriminelle Unterwelt Roms an sich zu reißen.

26.2.: Shadowhunter - The Mortal Instruments - Staffel 3B

Die Saga um Clary Fray und ihre Abenteuer mit Engeln, Dämonen, Vampiren und Werwölfen kommt zu einem überraschenden und aufregenden Abschluss.

Netflix Filme im Februar 2019

1.2.: Die Kunst des toten Mannes

Die gewagten und erschreckenden Bilder eines verstorbenen Künstlers erobern die Kunstwelt im Strurm. Doch lastet auf ihnen womöglich der wütende Geist ihres Schöpfers?

28.2.: Isn´t it romantic?

Architektin Natalie hat für Romantik nicht viel übrig. Doch eines Tages wacht sie in der erschreckend perfekten Welt einer romantischen Komödie auf.

Netflix Original Dokumentationen im Februar 2019

8.2.: Remastered: The two killings of Sam Cooke

Die Erschießung der Soul-Legende Sam Cooke ist Thema dieser Untersuchung. Mit seinem Tod verstummte eine der wichtigsten Stimmen der Bürgerrechtsbewegung.

22.2.: Chef´s Table - Ausgabe 6

In der 6. Staffel der Emmy-nominierten Serie präsentieren vier weitere Starköche aus aller Welt ihre Interpretation von innovativer, verführerischer Küche.



Netflix Original Comedy im Februar 2019

14.2.: Ken Jeong - You Complete me, ho

In seinem allerersten Stand-up-Special berichtet Ken Jeong von urkomischen Vorfällen aus seiner Hollywood-Karriere und verrät, wie ihm "Hangover" das Leben rettete.

Film-Highlights im Februar 2019

1.2.: Your Name, Gestern, Heute und für immer



1.2.: The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro

1.2.: Spider-Man

3.2.: Kong: Skull Island



15.2.: Moonlight

15.2.: Voll abgezockt



15.2.: Safe House



19.2.: Teenage Mutant Ninja Turtles

23.2.: Life



28.2.: Apollo 13



Weitere Neuheiten im Februar 2019 (nur Lizenztitel):

TITEL STARTDATUM DOWNLOAD? Jessie 01.02.2019 Nein Saving Mr. Banks 01.02.2019 Nein Duell – Enemy at the Gates 01.02.2019 Nein 2012 01.02.2019 Nein Haben Sie das von den Morgans gehört? 01.02.2019 Nein 30 Minuten oder weniger 01.02.2019 Ja Liv und Maddie 01.02.2019 Nein Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten 01.02.2019 Nein The Bridge – Teil 2 01.02.2019 Nein Spider-Man 3 01.02.2019 Ja Zwei wahnsinnig starke Typen 01.02.2019 Nein Fate/Grand Order: First Order 01.02.2019 Nein Spider-Man 01.02.2019 Ja The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 01.02.2019 Ja Your Name. – Gestern, heute und für immer 01.02.2019 Nein Kong: Skull Island 03.02.2019 Nein Der gestiefelte Kater: Abenteuer in San Lorenzo 07.02.2019 Ja Outlander: Staffel 3 08.02.2019 Nein Popstar auf Umwegen 12.02.2019 Nein Das darf man nur als Erwachsener 15.02.2019 Nein Der perfekte Mann 15.02.2019 Ja Fast verheiratet 15.02.2019 Nein Urlaub mit Hindernissen – The Best Man Holiday 15.02.2019 Nein Angriff der Weltraumvampire 15.02.2019 Nein Dawn of the Dead 15.02.2019 Ja Moonlight 15.02.2019 Nein Safe House 15.02.2019 Nein Voll abgezockt 15.02.2019 Ja Morgan Freeman’s Story of Us 18.02.2019 Ja Teenage Mutant Ninja Turtles 19.02.2019 Nein Life 23.02.2019 Nein Ducktales: Der Film –Jäger der verlorenen Lampe 26.02.2019 Nein Apollo 13 28.02.2019 Ja

