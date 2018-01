Netflix blickt auf ein äußert erfolgreiches viertes Quartal 2017 zurück und ist jetzt 100 Milliarden US-Dollar wert.

Netflix hat im vierten Quartal 2017 über 8 Millionen neue Abonnenten gewinnen können. Davon über 6 Millionen neue Abonnenten außerhalb den USA, wie das Unternehmen mitteilt. Das ist ein Rekordwert: Noch nie zuvor wuchs innerhalb eines Quartals die Zahl der Abonnenten so stark. Ursprünglich hatte Netflix mit einem Anstieg um 6,3 Millionen Nutzer gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Gewinn von 67 Millionen US-Dollar auf 186 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg in dieser Zeit von 2,47 Milliarden US-Dollar auf 3,28 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2017 konnte Netflix damit den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf 11 Milliarden US-Dollar steigen. Die Anzahl der Netflix-Abonnenten wuchs 2017 um insgesamt 24 Millionen, während im Vorjahr 19 Millionen neue Nutzer hinzugekommen waren. Insgesamt hat Netflix damit nun 110,64 Millionen zahlende Mitglieder.

Zum guten Ergebnis beigetragen haben die neu im vierten Quartal 2017 gestarteten Staffeln von The Crown, Black Mirror und Stranger Things, wie auch Netflix selbst einräumt. Hinzu kommen neu gestartete, erfolgreiche Serien wie Godless, Marvel´s The Punisher und Mindhunter. Für die beiden letzteren Serien hat Netflix bereits eine zweite Staffel geordert. Der Film Bright mit Will Smith war laut Angaben von Netflix ein „großer Erfolg“ und gehörte im ersten Monat nach dem Start zu dem bisher am meisten geschauten Netflix-Original-Titeln.

Die guten Zahlen beflügelten auch den Aktienkurs von Netflix. Dieser stieg nach Bekanntgabe des Quartalsergebnisses um 8 Prozent auf über 225 US-Dollar und erreichte ein neues Allzeithoch. Zum ersten Mal war Netflix damit auch über 100 Milliarden US-Dollar wert.

