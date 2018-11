Netflix: Interaktive Minecraft-Folgen erschienen

Die ersten Folgen der interaktive Minecraft Story Mode Serie sind auf Netflix nun erschienen. Das erwartet Sie....

Vergrößern Interaktive Minecraftt Story Mode

Die ersten drei Episoden der interaktiven Serie Minecraft: Story Mode sind hier auf Netflix erschienen. Zwei weitere Episoden sollen am 5. Dezember noch folgen. Das die Serie überhaupt noch ihren Weg zu Netflix gefunden hat, grenzt an ein kleines Wunder, denn sie entstand in Zusammenarbeit von Telltale Games und Netflix.

Nun hatte Telltale Games aber vor einigen Wochen endgültig seine Pforten geschlossen. Kurz vor der Schließung hatten aber die letzten Mitarbeiter von Telltale Games noch die Episoden für Netflix fertig gestellt. Damit sind die fünf Episoden von "interaktiv Minecraft Story Mode" die offiziell letzten Werke von Telltale Games.

Ein Spiel sollten Sie bei "Interaktiv Minecraft Story Mode" nicht erwarten. Vielmehr handelt es sich um eine in bewegten Bildern erzählte Story, in der man hin und wieder unter Zeitdruck eine Entscheidung treffen muss. So wählen Sie beispielsweise zu Beginn aus, ob Sie das restliche Abenteuer mit einem weiblichen Helden oder einem männlichen Helden bestreiten wollen.

Die Story: "Auf der Suche nach zwei Mitgliedern des Ordens des Steins müsst ihr euch entscheiden: Erkundet ihr die Wunder von Redstonia oder lieber explosive Königreiche?"



In Deutschland liefert Netflix die Serie komplett synchronisiert in deutscher Sprache aus. Sie können aber jederzeit zur Original-Version wechseln und hören dann auch die Stimme des Comedians Patton Oswald (King of Queens). Die interaktive Serie richtet sich aber klar an eine jüngere Zielgruppe, die sich auch sicherlich über die deutsche Synchronisation freuen dürfte.

Die interaktive Minecraft-Serie kann auf nahezu allen Geräten direkt "gespielt" werden, für die Netflix verfügbar ist, also im Browser, auf dem iPhone oder iPad (unter iOS), Smart-TVs und Spielekonsolen (etwa Xbox One oder Playstation 4). Einzige Ausnahme ist Android, hier funktioniert die Interaktivität derzeit noch nicht...