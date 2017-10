Netflix erhöht Preise für Standard- und Premium-Abo

Netflix erhöht seine Abo-Preise nun auch in Deutschland. Zwei von drei Tarifen sind betroffen. Die Details zur Preiserhöhung.

Vergrößern Netflix wird nun auch in Deutschland teurer

Die Nutzung von Netflix wird auch in Deutschland etwas teurer. Kurz nach der Preiserhöhung in den USA, hat Netflix auch die Preise in Deutschland bei zwei der drei Abo-Varianten erhöht. Netflix Standard kostet statt 9,99 Euro im Monat künftig 10,99 Euro im Monat. Bei Netflix Premium erhöht sich der Monatspreis von bisher 11,99 Euro auf 13,99 Euro. Unverändert bleibt der monatliche Preis für Netflix Basic in Höhe von 7,99 Euro. Die Preise gelten zunächst für alle Neukunden nach Ablauf des kostenlosen Testmonats und dann künftig - also ab einem späteren Zeitpunkt - auch für alle Bestandskunden. Diese werden, wie auch in der Vergangenheit, vorab per Mail über eine anstehende Preiserhöhung aufgeklärt.



Anfang Juli hatte Netflix bereits eine Preiserhöhung getestet: Bei einigen Nutzern wurde bereits vorübergehend ein höherer Preis angezeigt. Damals wurde eine Preiserhöhung von Netflix Standard auf 11,99 Euro und von Netflix Premium auf 13,99 Euro getestet. Zumindest bei Netflix Standard fällt also die tatsächliche Preiserhöhung auf 10,99 Euro/Monat nicht so hoch aus wie der Monatspreis, der damals getestet wurde. Die letzte Preiserhöhung für alle Bestandskunden liegt über ein Jahr zurück: Im Juli 2016 hatte Netflix den Preis für das Standard-Abo von 8,99 Euro auf 9,99 Euro im Monat erhöht.



Für Serien-Fans: Amazon Prime, Netflix, Maxdome und Sky Ticket im Vergleich

Bei Netflix Basis für 7,99 Euro/Monat kann das Angebot von Netflix auf einem Gerät in Standardauflösung angesehen werden. Bei Netflix Standard für 10,99 Euro/Monat können die Inhalte auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig mit bis zu HD-Qualität geschaut werden. Netflix Premium für 13,99 Euro/Monat bietet die Wiedergabe auf bis zu vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD-Qualität. Für alle drei Netflix-Varianten gilt: Der Dienst kann kostenlos einen Monat lang getestet werden und ist jederzeit kündbar.



Die besten Netflix-Tipps- Offline schauen, gratis nutzen und mehr